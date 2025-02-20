議員陳怡君逆轉改收押理由揭曉 圍巾遮手銬上囚車

北市議員陳怡君（中白衣者）被押解上囚車，她以格狀圍巾包覆雙手遮住手銬。（記者張文川攝）

2025/02/20 18:55

首次上稿 17:59

更新時間 18:55（晚間6:30上囚車+照片）

〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署向法院聲請羈押禁見，士林地院13日裁定100萬元交保並限制出境、出海與住居，但檢方抗告成功，高等法院19日撤銷發回更裁，士院排定今日下午3時傳喚陳怡君到庭，重開羈押庭，法官庭訊後認為陳怡君有勾串之虞，裁定羈押禁見。

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陳怡君於晚間6時30分被押解上囚車，她用格紋圍巾遮住雙手手腕上的手銬，媒體喊話問她「議員有沒有冤屈要說？」她未回答也未轉頭，直接走上囚車，被送往台北女子看守所。

士院表示，陳怡君涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法使公務員登載不實罪，嫌疑重大，前者為法定本刑7年以上的重罪，陳怡君與相關證人關係密切，擔任台北市議員亦有相當影響力，她先前曾經提醒下屬如何面對檢調機關，且同案被告的供述對她多有維護，陳的供述也有出入，究竟何者為真，仍待調查釐清。

法官認為，難以僅憑目前的證據資料，即排除陳怡君已沒有勾串共犯或證人的可能性，有事實足認陳怡君有勾串之虞，審酌公共利益與人身自由的私益後，為了確保後續追訴程序順利，裁定羈押禁見2個月。

檢調調查指出陳怡君涉自2019年起，利用胞弟陳衛德夫婦、辦公室主任張惠霖的胞姊、前員工賀男等4名親友，輪流充當人頭助理，向市議會不實申領助理費，詐領300多萬元，本月12日發動搜索約談陳怡君等10人到案。

北市議員陳怡君下午到士林地院重開羈押庭。（記者張文川攝）

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