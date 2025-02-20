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    首頁　>　政治

    蕭美琴：盼與捍衛民主自由、世界和平國家深化夥伴關係

    副總統蕭美琴今接見加拿大聯邦參議員併「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見加拿大聯邦參議員併「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團。（總統府提供）

    2025/02/20 17:58

    〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見加拿大聯邦參議員併「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團，感謝加拿大國會及美國好朋友們對台灣的支持。面臨快速變化且不穩定的地緣政治局勢，她也期盼，與捍衛民主自由的價值觀，及維護世界和平穩定的國家，持續深化夥伴關係，增進合作交流的機會。

    蕭美琴表示，歡迎來自加拿大及美國的朋友們，跨越太平洋來台參加「哈利法克斯台北論壇」，現在是一個非常關鍵的時刻，我們正面臨快速變化且不穩定的地緣政治局勢，夥伴關係在此時刻更顯重要，尤其與捍衛自由民主的價值觀，及維護世界和平與穩定的國家合作，才能維護彼此所珍視的權利、自由及利益。

    蕭美琴提到，台灣與加拿大關係近年來有大幅度進展，感謝訪賓在加拿大國會提出多項支持台灣的倡議，深化兩國夥伴關係；以及加拿大在G7峰會中，強調台灣海峽和平穩定的重要性，是全球繁榮不可或缺的要素，她也歡迎加拿大加入全球合作暨訓練架構（GCTF），這對台灣而言是相當重要的平台，不僅可以貢獻專業，也能與來自世界各地的人，進行學習交流，創造合作機會。

    蕭美琴說，她也很高興再次見到來自美國的朋友們，很多事情都在迅速發展，期盼兩國基於共享的價值觀與利益，持續增進合作交流的機會。

    訪賓包括加拿大聯邦參議院加台國會議員友好協會共同主席麥唐諾（Michael L. MacDonald）、保守黨領袖卜萊特（Donald Neil Plett）、參議員麥奈爾（John M. McNair）及美國國務院前主管全球事務次卿杜布蘭斯基（Paula Dobriansky）大使、美國前聯邦眾議員、威爾遜國際學者中心赫蔓（Jane Harman）榮譽會長、美國前國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、及馬侃研究所法卡司（Evelyn Farkas）執行長等人。

    副總統蕭美琴今接見加拿大聯邦參議員併「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見加拿大聯邦參議員併「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）美國學者訪問團。（總統府提供）

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