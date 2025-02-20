團結力量大！民團預告擴大罷免友善連署點 NGO提供法律諮詢

辜寬敏基金會、左轉有書、陳文成基金會以及台灣公民人權聯盟，20日聯合台北市議員林亮君（右1）召開記者會，譴責台北市政府刻意透過行政手段刁難公民罷免行動。（記者林承鴻攝）

2025/02/20 17:48

〔記者林承鴻／台北報導〕辜寬敏基金會、左轉有書、陳文成基金會以及台灣公民人權聯盟今（20）日召開記者會，譴責台北市政府刻意透過行政手段刁難公民罷免行動，要求市長蔣萬安不要為難基層公務員，不要帶頭妨礙公民權利的行使。記者會預告3月將公佈罷免第二階段擴大友善聯署點名單，並提供所有罷團及友善店家法律諮詢服務。

辜寬敏基金會指出，近日許多罷免友善店家及非政府組織（NGO）遭人惡意向北市府各局處檢舉，由於這一波的「查水表」事件，讓非常多民間社團意識到台灣民間社會必須團結在一起，團結才有更大的力量，更要加入成為罷免友善連署點。

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辜寬敏基金會和至少20幾個NGO將在3月4日公布接下來第二階段罷免連署行動中，願意成為友善聯署點的民間社團名單，鼓勵大家加入罷免藍委的行動。同時也將結合各NGO，提供所有罷免團體、友善聯署店家及團體相關法律諮詢服務團隊，於下次記者會中公布細節。

辜寬敏基金會表示，不只是台北市，呼籲民眾要持續關注及聲援其他國民黨執政的縣市，如桃園市、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣等地支持罷免行動的公民團體、友善店家及地方社團，指這些地方未來都有可能會出現「查水表」的狀況。

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