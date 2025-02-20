蕭美琴：美國是台灣長久以來最重要安全夥伴

副總統蕭美琴今接見「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與「德國馬歇爾基金會」（GMF）「台美政策計畫」（Taiwan-US Policy Program, TUPP）訪團。（總統府提供）

2025/02/20 17:44

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與「德國馬歇爾基金會」（GMF）「台美政策計畫」（Taiwan-US Policy Program, TUPP）訪團時表示，長久以來美國都是台灣最重要的安全夥伴，如今也是最重要的投資與貿易夥伴，面對未來各項挑戰，台灣與跨大西洋夥伴需持續對話與合作，讓雙方維持經濟繁榮及社會韌性，並增進共同利益。

蕭美琴表示，面對充滿挑戰的時刻和瞬息萬變的地緣政治環境，我們更需維持緊密聯繫並持續對話，台灣與跨大西洋社群共享自由民主等價值觀，也關注繁榮、安全與和平等共同利益，雙方必須攜手合作，面對各種挑戰，並積極尋求增進共同利益的機會，期盼這趟旅程能讓首次來台的訪賓對台灣社會有更深入的認識。

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蕭美琴指出，台灣社會正快速演變與進步，我們為取得的成就感到自豪，也有許多地方仍需努力，我們以台灣成功發展為一個成熟且具競爭力的民主國家為榮，雖然伴隨著困難的國內政治議題，不過這也是每個民主國家都需要面對的。

蕭美琴進一步指出，台灣人民的勤奮和創新，讓台灣成為貢獻全球繁榮的經濟體，並扮演技術供應鏈的關鍵角色，但我們仍要持續努力，確保台灣的領先地位，維持關鍵性與不可取代性，並在各方面發揮積極推動的力量。隨著科技產業發展，台灣也非常注重社會各行各業的均衡成長，人工智慧（AI）帶來許多新機會，我們希望這些機會也能惠及其他傳統產業和中小企業。

蕭美琴提到，長久以來，美國都是台灣最重要的安全夥伴，如今也是台灣最重要的投資與貿易夥伴之一，這兩年美國成為台灣最大的海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過40%。相較2010年時台灣對外投資超過80%流向中國，是一個很大的轉變，經貿領域的調整與多元化，是為了確保台灣成為一個持續繁榮且具韌性的社會。

蕭美琴說，賴總統上任以來將「全社會防衛韌性」概念制度化，這也是多年來我們與許多美國夥伴討論過的議題，面對日益嚴重的複合式威脅，強化應對各類情境的社會韌性更顯重要。台灣從同樣在推動全社會韌性概念的歐洲、印太地區等國家學到許多，相信這也是跨大西洋夥伴十分關注的議題。

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