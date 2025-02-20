本週去香港！傅崐萁稱「為花蓮觀光努力」 籲有心人停止散佈不實指控

國民黨團總召傅崐萁公佈20日在香港參加旅展宣傳花蓮觀光照片。（傅崐萁辦公室提供）

2025/02/20 17:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團總召傅崐萁遭質疑在18日朝野協商時赴香港。傅崐萁今天在臉書表示，他從18日上午8點到中午都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料，「歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控」。

傅崐萁表示，感謝各位親朋好友、民進黨立委林俊憲和王定宇的熱切關心，經過幾日休養，身體不適狀況已減緩，為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，他特別和大家報平安及說明近日行程的安排，歡迎各位交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控。

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傅崐萁表示，身為花蓮的區域立委，他從2月18日（週二）上午8時一直到中午都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。

傅崐萁說，他在家期間也不忘密切關注朝野協商動態，呼籲民進黨團總召柯建銘，既然無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費各位同事的時間，果然又一直在「心海羅盤」？

傅崐萁表示，他稍事休息並運動後，於晚上近8點前往花蓮機場搭乘香港快運航空UO153航班直飛香港，這也是他2017年擔任花蓮縣長期間推動促成的香港快運班機直飛花蓮到香港。後因疫情而停航，去年12月重啓「香港—花蓮」直飛啟航時就已敲定，他自費參加2月20日開展的香港觀光博覽會，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。

傅崐萁表示，此次出訪除了參加旅展之外，也希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過直達香港航線，引進香港—東南亞的國際觀光人潮，去年12月花蓮縣府也與香港數家大型旅行社簽訂MOU合作備忘錄，因此此次特地與多位鄉鎮長一起去介紹花蓮各地的特色，並與縣府同仁組團參加香港旅展，盡快引進國際觀光客，尤其香港觀光客公認是高檔的消費客層，更是全台灣各縣市都極力爭取的觀光客源，讓我們為花蓮好好拚一波觀光財。

傅崐萁最後表示，他在立法院休會期間，雖身體微恙，仍按照既定行程照表操課，為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情之後，國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。

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