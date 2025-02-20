涉外人士：美國政策將轉向印太全力抗中 慎防中國操作「今日烏克蘭明日台灣」

總統賴清德20日出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式。（記者方賓照攝）

2025/02/20 17:14

〔記者陳昀／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今明兩天於台北登場，適逢美國總統川普上任一個月及俄烏戰爭滿3週年，涉外人士研判，川普第二任政府政策將轉向印太、全力抗中，位居第一島鏈、半導體領先地位的台灣更加不可或缺，然而中國認知作戰仍未停歇，近來「今日烏克蘭明日台灣」的錯誤類比，意圖影響台灣及友盟的關係，必須慎防。

涉外人士從3面向分析國際局勢，首先，各國政府雖因應川普新政連帶調整應對政策，但民主盟友共同抵擋威權主義擴張仍是主要軸線之一；第二，川普第二任政府政策走向，研判將轉向印太、全力抗中，台灣在其中不可或缺；第三，台灣值此變局並非被動等待，總統賴清德上週召開國安高層會議，提出具體戰略方針，展現戰略自信。

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涉外人士指出，HFX首度移師台灣，世界各國領袖和專家學者齊聚一堂，共同討論如何因應日益增加的國際威脅，以具體行動展現對台灣的重視和支持，以及民主國家團結合作、共同因應各項挑戰的決心；民主國家也透過軍艦航行計畫、區域聯合演習等，合力因應中國的複合灰色地帶襲擾手段，如加拿大軍艦通過台灣海峽，法國核動力航空母艦「戴高樂號」與美國海軍及區域夥伴聯合演習等。

涉外人士認為，川普上任後白宮來訪外賓包括日本首相石破茂、印度總理莫迪，象徵對印太地區持續注重，川普政府在涉及台灣議題的措詞也出現微妙變化，如美日領袖峰會聯合聲明新增「反對藉由武力或脅迫手段片面改變現狀」，美國務院網站刪除反對台灣獨立表述，意味著川普政府在台灣議題上可能採取更強硬立場，另美日領袖聯合聲明、美日韓外長聯合聲明、美國務院官網更新也都重申三主張：「台海和平穩定重要性、支持台灣有意義參與國際事務、反對任何以武力或片面改變現狀的行為」。

該人士提及，美國防長赫格塞斯直白表示，歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，稱「美國今後的優先要務是對抗中國」；美國印太司令部司令帕帕羅也示警，中、俄、北韓結為「新興專制軸心」和「麻煩製造者三角」，美國需加強與印太盟友合作反制中國，川普長子小唐納也直指「美國軍事力量應聚焦中國」，要與中國達成權力平衡並避免戰爭，可見美國政策轉向印太、全力抗中意味相當明確，位居第一島鏈戰略位置、在半導體產業中具領先地位的台灣，更加不可或缺。

面對全球政經環境變動，涉外人士認為，台灣課題在於如何因應變局、開創新局，賴清德總統召開國安高層會議，正是主動提出對策、與國際展開積極溝通，創造雙贏，展現戰略自信，從全球高科技供應鏈、地緣政治持續確保台灣的不可或缺，同時「國防預算達到GDP 3%」的承諾，向國際社會展現強烈自我防衛決心，有心人士與其不斷唱衰台灣，想想如何在國際上為台灣爭取更多空間更為實際。

國安官員示警，在各國因應美新政調整政策的空窗期，中國可能持續認知作戰，包括新一波的疑川論、疑美論，以及「今日烏克蘭明日台灣」、「台灣棄子論」等錯假訊息，刻意誤導國人，影響台灣及友盟關係。然而，兩國在地理環境、地緣戰略、國際經貿角色等方面截然不同，這完全是與現實相悖的錯誤類比，「台海和平穩定與反對片面脅迫」是國際主流意見與共識，並牽動全球核心利益，如同賴總統所說「台灣是棋手，不是棋子」，當然更不可能是「棄子」。

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