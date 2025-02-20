川普親俄台灣人憂「賣台」 周軒：最會賣台的在內部

美國總統川普。（路透）

2025/02/20 19:47

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄政府高層18日在沙烏地阿拉伯針對結束烏俄戰爭展開會談，但烏克蘭卻未參與其中；同一時間，美國總統川普與烏國總統澤倫斯基的關係也急轉直下，2人甚至開始隔空互罵。看到美烏關係恐生變，不少台灣人也擔心善變的川普可能也會改變對台方針。對此，政治工作者周軒直言，最應該擔心根本不是川普的態度，而是台灣內部的中共協力者！

川普18日在佛州海湖莊園發表談話時，不僅暗指烏克蘭發動這場烏俄戰爭，還質疑澤倫斯基目前的支持率「下降到4％」。澤倫斯基19日則反批，川普生活在充滿假訊息的空間，任何想取代他的企圖都將失敗。沒多久後，川普在其社群「真實社交」（Truth Social）發文嗆，澤倫斯基不過是個「小有成就的喜劇演員」，唯一擅長的就是把美國前總統拜登耍得團團轉，讓美國花費3500億美元（約新台幣11兆4695億元）投入這場不可能贏、也不該開始的戰爭。

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看到川普對澤倫斯基的態度改變，美烏關係恐生變，和烏克蘭人同樣面對強權威脅的台灣人也不禁擔憂川普未來對台海局勢的想法，不少藍白支持者更指川普先前有過多次被外界認為對台不友善的言論，且總是稱中國國家主席習近平為「好朋友」，使得疑美論甚囂塵上。

對此，周軒今天在臉書發文直言，「太多人擔心川普會賣台，卻忘記最會賣台的就在台灣內部。與其擔心自己會被別人出賣，先想想自己人會不會搶在別人前把你賣了。大罷免，救台灣！」

其他網友也紛紛表示，「真正賣台的都在國會，怎麼還有人好意思說川普會賣台」、「先有一個觀念，地理環境、歷史軌跡，台灣和烏克蘭都完全不一樣。別去聽藍媒一再說川普出賣烏克蘭，以後就出賣台灣這類的話」、「賣台是要賣給誰？中共嗎？這完全不符合美國利益吧，與其懷疑川普，擔心在台協力者才是真的！」、「真的，台灣內部一堆匪諜，光明正大在賣台」。

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