傅崐萁偷偷赴港還自稱「代表台灣政府」 王定宇怒：你到底憑什麼？

傅崐萁赴港的影片被曝光，外界除了質疑他為何要隱瞞赴港的事情，也對他在香港說自己「代表台灣中央政府」相當不滿。（圖翻攝自臉書）

2025/02/20 17:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁17日、18日接連缺席藍營智庫記者會、立院朝野協商，但2天的理由卻截然不同，18日晚間爆出傅崐萁偷偷到香港，但沒多久後他在臉書PO文又說自己因為重感冒「在家休養調整」，讓大家看了霧煞煞，這2天傅崐萁的行蹤受到熱議。如今傅崐萁赴港的影片被曝光，外界除了質疑他為何要隱瞞赴港的事情，也對他在香港說自己「代表台灣中央政府」相當不滿，民進黨立委王定宇就怒轟：「你到底憑什麼代表台灣所有人？」

傅崐萁17日原定出席藍營智庫舉辦的能源政策記者會，卻臨時缺席，黨團書記長王鴻薇稱傅崐萁重感冒；隔天立法院長韓國瑜針對中央政府總預算案卡關召開朝野協商，傅崐萁依舊不見人影，韓國瑜卻解釋稱他「請假出國」。18日傍晚，積極參與花蓮罷免行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文爆料，傅崐萁人又跑去香港。

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正當外界揣測傅崐萁再次赴港的原因時，傅崐萁18日晚間在臉書PO出舉槓鈴健身的照片，稱自己最近重感冒「在家休養調整」，通篇沒有回應或證實「去香港」的消息，內容也沒有提到「出國」，為何他與韓國瑜的說法不同，引發討論。

不過反共網紅「八炯」昨天（19日）跳出來打臉，直指傅崐萁人就在國外，還公布其航班資訊，痛批傅崐萁隱瞞赴港行程，刻意在社群營造自己在家健身休養。今天（20日）前立委陳柏惟更曝光傅崐萁跟著妻子、花蓮縣長徐榛蔚到香港九龍灣的百樂金宴會廳發表談話的影片，質問傅崐萁「為何隱瞞去香港？是否見了台辦的人？為何（過去）傅縣長去香港不帶立委，現在縣長要帶？參加香港旅遊博覽會，為什麼會帶前陣子被質疑敲門查水表的民政處，目的為何？」

影片中可以看到傅崐萁說：「（希望）香港這些700多萬的市民能夠走進台灣、走進花蓮。我更代表在台灣的中央政府，我們希望有更多的配套的方式，能夠支持我們香港的觀光業，不管是從香港直飛到花蓮，我們該給的協助，該給的補助……亦或是從香港從台中進、從台北進、從桃園進、從高雄進，進來以後再進到花蓮，我們有什麼樣的package，什麼樣的套裝，（都）願意跟大家來合作，跟台灣政府我們一起合起來。不只是花蓮縣政府，我們台灣政府也願意跟香港的觀光局一起來合作。」

王定宇今天也轉發影片怒轟：「憑什麼？可以代表金融犯罪更生人，可以代表中國國民黨立院黨團，可是……連立法院都沒資格代表，憑什麼代表台灣中央政府？總預算協調的本份不顧，跑去香港竟然還要遮遮掩掩，一下子感冒，一下子舉重，到底在藏什麼？」

網友紛紛怒斥，「死不要臉的！你代表台灣的中央？你什麼都不是！」、「就因為多養了幾隻小黃狗，就把自己當土皇帝了？還代表中央政府，臉皮厚到無法形容」、「急著想當台灣特首」、「到底平什麼可以代表台灣人民？」、「踰越權限、無法可管？那就公民拿出權力，叫他下台！」、「花蓮王要當地下總統了，更生人還要代表中央政府？我的天啊！」、「誰給他的權，代表台灣中央政府，自封為王嗎？」

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