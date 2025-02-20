憂像香港「黃店」！罷免友善店家「左轉有書」 遭北市7局處查水表

「左轉有書」負責人張慧如（中）擔憂，若惡意檢舉查水表的狀況持續下去，店家可能會像香港的黃店一樣，每天都有警察來確認這個、確認那個，造成店家莫名困擾，甚至無法營業。（記者林承鴻攝）

2025/02/20 16:32

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市罷免友善獨立書店「左轉有書」近日遭人向市府7個局處檢舉，陸續上門「查水表」。書店負責人張慧如擔憂，如果這樣的情況持續下去，可能會像香港的黃店一樣，每天都有警察來確認這個、確認那個，造成店家莫名困擾，甚至無法營業。她指出，台北市政府應該要面對行政資源實質被浪費的問題，不要帶頭起舞，讓基層公務員因為無憑無據的檢舉疲於奔命。

「左轉有書」遭人向消防局、勞動局、環保局、衛生局、都發局、商業處及建管處等7局處檢舉多項違規。張慧如說，書店每年都固定主動申報2次消防安檢，消防局的人每半年都會來檢查1次。2月18日週二時看到消防局的人突然出現在店裡感到很納悶，覺得不是才剛申報檢查過嗎？怎麼又來了？詢問消防局人員，對方並未告知檢舉理由。

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面對如此突發的狀況，張慧如第一時間想到香港的黃店，在2020年後陸續有香港的公民團體或黃店店家來台參訪「左轉有書」時分享過去幾年每天被檢舉的經驗，張慧如那時候聽到覺得很匪夷所思，沒想到今天也遇到一樣的狀況。

張慧如說，這幾年有數十家支持抗爭的黃店，包括獨立書店、咖啡廳、餐廳等，陸續因為不堪香港政府的打壓結束營業或搬遷。張慧如指出，國民黨手段跟共產黨手段如出一轍，這些惡意檢舉的目的就是要造成「寒蟬效應」，即便無法讓店家結束營業，還是造成許多不便跟麻煩，也會讓未來還在觀望，還沒參加罷免連署的店家不敢貿然參與。

張慧如說，「左轉有書」自2016年營業至今，一開始就是定位在社會運動的主題書店，有預期可能會被找麻煩，9年來戰戰兢兢，落實所有相關法律規定，所以並沒有擔心會被檢舉，但明明是合法經營的店家，卻得面對無端、無憑無據的檢舉，造成的麻煩跟困擾很不合理。

張慧如也懷疑，對店家造成的困擾可能還沒有對基層人員造成額外的負擔還要大，例如消防局人員為了沒有理由的檢舉就還要再特別跑一趟。她認為，台北市政府應該要面對資源實質被浪費的問題，不要帶頭起舞。

張慧如表示，台灣經歷38年戒嚴，是全球第2長，台灣的民主得來不易，看香港的經驗就知道民主隨時可能會失去。民主制度雖然有許多缺點，但只有在這樣的制度下，才能確保每一種聲音都有機會被聽到，每一種自由都有機會去追求，希望大家好好珍惜民主制度，要理性對話，而不是搞這種小動作。

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