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    桃市選委會查對罷免提議資料通知書 只剩1天須回覆惹議

    桃園市選舉委員會寄發「通知單」給民眾，要查對罷免提議資料。（陳曉煒提供）

    桃園市選舉委員會寄發「通知單」給民眾，要查對罷免提議資料。（陳曉煒提供）

    2025/02/20 16:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市選舉委員會近日寄發「通知單」給民眾，要查對罷免提議資料，書明須21日前寄回，否則選委會將依權責予以認定；「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊接獲許多民眾反映，20日才收到通知單，只剩1天可處理，第6選區罷免邱若華團隊為此發出聲明，指責「極度不合理的查詢單回覆期限，無視行政程序應有的公平性」。選委會發新聞稿回應，不會僅因當事人未回覆或未於期限內回覆，作為提議人名冊予以刪除的事由。

    罷免團隊接到民眾反映，今天接到的通知單，內容是選委會為查對罷免提議資料，須確認民眾於罷免提議人名冊上的簽名、蓋章是否為本人所為，要求民眾於查詢項目內勾選，並於21日前黏貼寄回選委會。

    民眾質疑，收到通知單後，只有1天能處理，選委會有必要將時間壓縮得如此緊迫嗎？「光復桃園、六區全罷」聯合罷免團隊發起人之一牧師陳曉煒懷疑，選委會發出的通知單上，還沒有註明寄出日期，難道是不敢嗎？試問若通知單因民眾上班沒有接到，是否就錯失了回覆的機會，難道不能多給幾天，避免錯失收信或不及處理等狀況，「是有多蠢，會想出這個方法，是有多壞，就是要剝奪人民的權利」。

    選委會說明，發現提議人名冊有疑似代替簽名、蓋章情事，選委會得寄送通知單，若當事人未回覆或未於期限內回覆通知單，選委會將本於法規綜合其他事實來依職權認定，不會僅因當事人未回覆或未於期限內回覆通知單，作為提議人名冊予以刪除的事由。

    第六選區罷免邱若華團隊聲明指責選委會的通知單寄回期限「極度不合理」。（陳曉煒提供）

    第六選區罷免邱若華團隊聲明指責選委會的通知單寄回期限「極度不合理」。（陳曉煒提供）

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