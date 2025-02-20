HFX國際安全論壇移師海外首選台北 曹興誠：民主台灣不孤單

聯電創辦人曹興誠獲邀於哈利法克斯國際安全論壇（HFX）2025台北場致詞。（記者方賓照攝）

2025/02/20 16:25

〔記者方瑋立／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首度移師台灣，聯華電子創辦人曹興誠受邀開幕致詞說，促成HFX在台舉行的共同目標是「以民主的力量強化台灣安全」，盼世界能夠看見台灣作為民主蓬勃發展的國家，理應獲得國際社會支持，也希望讓台灣人民知道，「台灣並不孤單」。

加拿大HFX今年舉行首場海外論壇選定台北今天起舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，邀請總統賴清德、聯電創辦人曹興誠等人開幕致詞。

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曹興誠說，過去16年來，哈利法克斯一向是推動民主團結的重要力量，始終堅持自由、正義及機會的價值觀，包括2019年表彰香港抗爭公民、2020年頒獎給前總統蔡英文，肯定她在中國壓力下堅定捍衛台灣的決心。

曹興誠說，去年起開始討論HFX首場海外活動選於台灣舉行，共同目標即是「運用民主力量，強化台灣安全」。希望世界能夠看清台灣真實樣貌，一個理應獲得國際支持的蓬勃民主國家；同時也希望台灣人民理解，「台灣並不孤單」。

曹興誠強調，這項使命在今天的重要性更甚以往，在國際社會已體認中國共產黨正不擇手段，企圖透過假訊息、經濟脅迫、軍事威脅與政治分化併吞台灣，企圖撕裂、削弱台灣的社會和制度，進而摧毀台灣的民主體制，「我們絕不能讓他們得逞」。

曹興誠說，本次論壇凝聚來自世界各地夥伴，共同捍衛民主價值，也彰顯台灣的重要性，從美國、日本、歐洲到世界各個角落，我們展現出堅定且團結的力量。他尤其感謝與會的安倍昭惠夫人，長期與已故前日相安倍晉三，為台灣的未來奔走，推動台日之間的深厚友誼。

「這場論壇對台灣人民同樣意義非凡」，曹興誠說，它再次證明，台灣擁有來自全球的堅定朋友，即便內部有政治上的歧見，但守護民主與生活方式的價值，應是我們共同努力的目標。台灣必須團結對抗中國企圖剝奪台灣自主權的作為，他相信在賴總統的領導下，一定能夠成功。

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