哈利法克斯論壇開幕致詞 賴清德對國際提「打造非紅供應鏈」3點呼籲

總統賴清德出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式，右為HFX主席范普拉。（記者方賓照攝）

2025/02/20 16:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今（20）日揭幕。總統賴清德開幕致詞時，對國際社會提出三點呼籲，分別為，民主陣營應該要更加團結、共同打造全球非紅供應鏈，與團結重現和平的曙光等；並強調台灣不會主動挑起衝突，願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開對話。

賴清德致詞首先感謝哈利法克斯國際安全論壇與會長范普拉，大力支持台灣，從2018年起，每年皆邀請台灣參與，除了去年邀請前總統蔡英文發表演說，今年更選擇台灣，作為首次在北美以外舉辦論壇的地點。

請繼續往下閱讀...

賴清德引述范普拉曾說的話指出，「儘管眼前的安全挑戰大得無法由任何單一國家解決，但當全球民主國家攜手合作時，沒有任何挑戰是無法應對的」，世界各國的領袖與專家，不遠千里來到台灣齊聚一堂，除了代表對台灣的重視和支持，也展現民主國家的團結合作，決心共同因應各項挑戰。賴清德也對在座的「自由的捍衛者」（defenders of freedom）表達感謝與敬佩之意。

賴清德表示，俄烏戰爭當前仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家，持續集結，加上中國以低價傾銷衝擊各國經濟，全球無論是經濟秩序，或是民主自由、和平穩定，都受到嚴重的挑戰，台灣身處第一島鏈關鍵位置，直接面對威權主義的威脅，但我們無畏無懼，堅定地守護國家主權，維持民主自由的生活方式，捍衛台海和平穩定。

賴清德說，台灣懷抱和平的理想，但對和平沒有幻想，台灣將秉持「和平靠實力」的精神，透過具體的行動，來打造更強大的台灣，也壯大民主自由陣營，誠摯感謝國際社會持續關注台海議題。

面對複雜的國際情勢，賴清德也呼籲國際社會，在威權主義越集結時，民主陣營應該要越團結，台灣也將持續貢獻己力，他已宣布要優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之三以上，他在去年上任後不久，也在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，凝聚政府和民間的力量，提升國防、民生、災防、民主四大韌性，將與民主陣營深化戰略夥伴關係，增進彼此的防衛韌性，共同發揮嚇阻力量，達成世界和平的目標。

賴清德也主張，要共同打造全球「非紅供應鏈」，民主陣營要能夠有效嚇阻威權主義的擴張，必須有強大的科技實力，作為國防的骨幹，並且促進產業發展，提升經濟韌性；面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊，台灣有能力也願意跟民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」。

賴清德指出，台灣身為半導體大國，更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，希望以台灣為基地，串聯民主夥伴的力量，讓彼此在半導體產業鏈中，都能夠扮演適合的角色，發展各自的強項，來深化互利互補的科技合作，除了符合台灣和各國共同的經濟利益，更有助於提升嚇阻力量，維護全球安全。

賴清德最後喊話，「讓我們團結，重現和平的曙光」，指出中國對台灣的文攻武嚇從不間斷，多次對台海發動大規模軍事演習，不斷提升灰色地帶侵擾，已經對印太地區的和平與穩定，構成嚴重的威脅，身為國際社會負責任的一員，台灣會維持台海現狀，不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開對話，致力於維護台海和平穩定。

賴清德說，如同這次論壇的議程所揭示的，民主與自由，不僅可以創造機會，更可以帶來韌性、正義、夥伴及安全，台灣將繼續與民主國家一起開創更美好的新時代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法