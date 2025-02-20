罷免連署傳弊端 黃偉哲痛斥違法行為

民團提議罷免南市2名立委，南市選委會已進行查對工作。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/20 15:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大罷免時代來臨，亦有民團提議罷免南市2名立委，中央選委會已將名冊交由南市選委會查對，有發現疑慮不清的已依法寄送查詢單。對於罷免連署傳弊端，台南市長黃偉哲表示，若有違法行為，汙衊民主政治，選民絕對無法接受，他也相信市選委會依法透明公正處理每個罷免案。

中央選舉委員會已累計收到60餘件罷免案，亦有民團提議罷免南市2名立委，並已送出提議人名冊。中央選舉委員會2月7日收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，現已交由南市選委會進行查對工作。

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南市選委會表示，依法分由戶政事務所、國防部、銓敘部等單位協查。若發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得寄送查詢單予當事人，向其查詢是否為本人簽名或蓋章，市選委會已依法寄送查詢單。

對於此次罷免潮中，有民眾質疑南市沒有連署站怎麼產出名冊，傳出提議人名冊有冒名連署、偽造簽名、不在籍等情事，甚至有死人連署。

市長黃偉哲對此強調，民主社會接受多元的聲音，予以尊重。但應正當表述，若以不正當方式做假偽造都是違法的行為，汙衊了民主政治，相信選民絕對無法接受。

黃偉哲表示，違法的連署依法都應該被剔除，根據公職人員選罷法的規定，選委會負有法定職責，必須依規定辦理相關程序。相信南市選委會，必定依法公正處理每一個罷免案，確保程序透明、公平，並依法定程序進行。

黃偉哲籲請民眾，在接到選委會的函詢時，依據事實回應，對於非本人的連署應勇於站出來，選務機關絕對會保密，以保障民眾權益。希望不要配合做假的違法行為，是每位公民應盡的責任，也是對民主過程的尊重。

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