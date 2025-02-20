教部禁與中國統戰部隸屬大學交流 大專院校校長：重新審視合作

教育部長鄭英耀今天表示，我國學校禁止與中國統戰部下轄學校交流。（記者楊綿傑攝）

2025/02/20 15:58

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕中國統戰部下轄學校包括華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院等遭我教育部明令禁止交流，對此，大學校長都表示，台灣的主體性及國安議題必須重視，會重新審視與這些學校的相關合作。

教育部長鄭英耀宣布禁止與中國統戰部管轄大學禁止交流，未來不再採認這些學歷，若學校違反恐將被扣減獎部助款。而國內各大學不乏與這些學校有締結姊妹校或合作交流者，總統賴清德今出席114年全國大專校院校長會議時也強調，與中國交流要有風險意識，守護關鍵技術與科研成果。

請繼續往下閱讀...

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章表示，如果是單純的學術活動、師生的交流，態度還是開放的，在對等情況下是支持的態度，不過如果有國安或者是其他政治上的考量，也要考慮到國家的立場。

我國立暨南國際大學校長武東星表示，與中國華僑大學、廣州暨南大學等2校都有簽署交流備忘錄，內容主要是學術交流活動、學生短期研究，不過實際上學生可以選擇的學校有上百所，所以每年去的人數不多。尤其疫情之後，這幾年交流不多，僅校友會交流比較密切，但都非正式學術活動。

武東星強調，校方將遵照教育部的發函，全面檢視教育部所列相關學校的合約有效期限，並進行終止，而學生海外研修交流的部分，也會把被禁止交流學校從推薦學校目錄中移除。台灣應有主體性，中國黨政軍相關機構不在學術交流範圍，是法規明文規定，教育部沒有講大家也應遵守。

中山大學校長李志鵬認為，以學術角度當然希望與各大學多交流，但如果涉及國安議題，還是要謹慎看待，因此教育部既已宣布禁止交流合作，校方會配合政府政策，重新審視合作學校。

東海大學校長張國恩提到，目前學校沒有學生到華僑大學、廣州暨南大學交換，這2校也未送學生來，校方會配合教育部政策選擇交流合作對象，即使有與中國其他學校進行相關交流，都是以學生為主，不涉及關鍵技術。

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章受訪談兩岸學術交流。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法