民進黨團對選罷法聲請釋憲 羅智強：違憲判決要9名大法官 賴清德快提名單

「公職人員選舉罷免法」修正條文今天生效，立法院民進黨團上午赴憲法法庭遞送釋憲聲請書，國民黨團下午舉行「選罷新法違憲? 先議處吳秉叡!」記者會，黨團首席副書記長羅智強說，「不意外」。（記者廖振輝攝）

2025/02/20 15:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕「公職人員選舉罷免法」修正條文今天生效，立法院民進黨團上午赴憲法法庭遞送釋憲聲請書。國民黨團下午舉行「選罷新法違憲？先議處吳秉叡!」記者會，黨團首席副書記長羅智強說，「不意外」，但要大法官做出違憲判決需9人以上，請賴清德總統認真一點，趕快把大法官名單提出來。

羅智強表示，對於民進黨團提釋憲，基本上也沒什麼意外，民進黨長期以來就是這樣輕賤有憲政高度的大法官，就看現在的大法官有無憲法守門人的自覺，還是甘願當民進黨的後花園。民進黨不要每次把大法官當作自己家的小廚房，要大法官上什麼菜他們就上什麼菜。

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羅智強表示，請民進黨好好去問問身份證門檻的提出者吳秉叡，為什麼他要提出這樣的提案？這次修正就是在呼應吳長期的主張。

羅智強還說，「憲法訴訟法」已經公佈施行，大法官要10人出席，做出違憲判決要9人以上，但現在大法官只有8人，真的要去審理民進黨團提出的釋憲案，請賴清德總統認真一點，趕快把大法官提名名單提出來。憲法訴訟法明定總統兩個月內要提出大法官人選，但請問民進黨、賴總統有要解決現在大法官缺額的情形嗎？

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