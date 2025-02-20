國民黨雲林新春團拜 韓國瑜虧張嘉郡和丁學忠......底下都笑了

立院法院韓國瑜（中）開玩笑表示，立委張嘉郡（左）一年來什麼都成長就是沒長高，引得會場笑聲不斷。（記者鄭旭凱攝）

2025/02/20 15:12

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕 國民黨雲林縣黨部今天舉辦新春團拜，立法院長韓國瑜致辭時表示，黨籍立委張嘉郡，進入立院1年多以來，除了沒有長高以外，其他的都在成長；他也說立委丁學忠，除了都不笑外，但隨時充滿熱情。與會人員笑成一團。

國民黨今天中午舉行新春團拜，包括國民黨主席朱立倫、韓國瑜、雲林縣長張麗善、張嘉郡、丁學忠、立委許宇甄、前立委林文瑞多位地方民意代表及社團代表等近600人參加，韓國瑜表示，他第一次參加地方黨部新春團拜，當了1年的立法院長，大家都很同情，覺得立法院亂成一團，真的太辛苦了。

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朱立倫在下午1時許到場後，與韓國瑜等人一起舉杯向大家拜年，他說，國民黨不論中央到地方都非常地團結，雲林縣籍包括含院長在內的4位立法委員，在立法院推動公糧補助、健保點值、中央與地方財劃法等的民生法案，努力打拚獲得很好成績。

針對民進黨的大罷免，朱立倫則強調，台灣人民都希望以和為貴、要和不要鬥，希望身兼民進黨主席的賴清德總統能以智慧化解爭議。

張麗善則稱讚立委張嘉郡、丁學忠及許宇甄，努力提高公糧收購價格、讓農民有更好收益，中央與地方財劃法的修正，更讓雲林縣每年可增加約149億元的預算，讓雲林能有更多更好的建設。

國民黨雲林縣黨部舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（前排左3）、立法院長韓國瑜（前排左2）、雲林縣長張麗善（前排右3）等人向黨員祝賀。（記者鄭旭凱攝）

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