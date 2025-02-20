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    哈利法克斯國際安全論壇揭幕 曹興誠籲大罷免宣示拒絕中共專制統一

    聯電前董事長曹興誠表示，台灣沒辦法預測川普會如何；與其猜測美國會如何，對台灣來講，大罷免是要宣示我們要團結保護民主自由、拒絕中共專制統一。（記者黃靖媗攝）

    聯電前董事長曹興誠表示，台灣沒辦法預測川普會如何；與其猜測美國會如何，對台灣來講，大罷免是要宣示我們要團結保護民主自由、拒絕中共專制統一。（記者黃靖媗攝）

    2025/02/20 14:54

    〔記者黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今日揭幕，會前由論壇主席范普拉（Peter Van Praagh）及聯電前董事長曹興誠主持開幕記者會。面對美國對美俄關係的新立場，曹興誠表示，台灣沒辦法預測川普會如何；與其猜測美國會如何，對台灣來講，大罷免是要宣示我們要團結保護民主自由、拒絕中共專制統一。

    范普拉於開幕記者會致詞表示，在未來兩天議程內，將會討論「中國可能做什麼？美國應該做什麼？國際社會可以做什麼？」，以及「台灣要做什麼？」

    曹興誠致詞表示，他去年在台北市議員趙怡翔的牽線下認識HFX，期待來自美國、日本、歐洲及世界各地的朋友能匯聚在台灣，共同表達對民主、自由價值的堅持，這些都將成為台灣走向國際的重要助力。

    曹興誠說，他要特別感謝這次來訪的安倍昭惠，延續日本前首相安倍晉三對台堅定支持，以及美國總統川普第一任期間擔任國安顧問的博明，他在任期間努力強化台美關係，深化兩邊的安全合作。

    曹興誠表示，台灣沒辦法預測川普會如何，能夠努力的就是在國內的團結、向世界展示我們維護民主的堅強決心。

    曹興誠指出，台灣面臨的問題就是說，這次總統賴清德當選得票率僅40％，中國就到處在外宣傳稱「支持獨立的只有40％，剩下60％都支持統一」，這是台灣要面臨解決的問題，期待別人來幫助，首先要自己肯幫助自己，美國不可能介入六成民眾想支持統一的國家，台灣一定要團結起來。

    曹興誠接著說，尤其這次的大罷免一定要讓大家知道，台灣不想跟中國統一、拒絕專制政權，要將在國會中扮演中共特洛伊木馬的人趕出去，與其猜測美國會如何，對台灣來講，大罷免宣示我們要團結保護民主自由、拒絕中共專制統一，這點很重要。

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