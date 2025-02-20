政院4年76億預防兒少犯罪 內政部訂三級預防策略

內政部今（20日）在行政院會中提報「預防兒童及少年犯罪方案」。（行政院提供）

2025/02/20 14:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部今（20日）在行政院會中提報「預防兒童及少年犯罪方案」，行政院長卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案將於114至117年投入76億元經費，強化相關部會的橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制，而內政部也提出三級預防策略，目標是「少年觸法人數」逐年下降1%。

卓榮泰說，近10年來，少年犯罪人口率呈現上升趨勢，以15歲至18歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃15至18歲少年追蹤輔導及協助方案，特別要讓弱勢少年脫離不利處境。

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卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案，將於114至117年投入76億元經費，有關今日報告提及「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」相當重要，請副院長鄭麗君偕同政委陳時中及史哲，與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與作法，從源頭改善兒少處境。

內政部長劉世芳指出，詐欺已躍升為15至18歲少年犯罪的大宗，未來將強化跨部會合作、統籌相關機關的各項資源，建立完善的輔導網絡機制外，並從中建立輔導歷程資料，作為策略研擬或研修檢討依據。

警政署副署長陳永利報告表示，當前將採跨體系、多機構、分級分工架構處理原則，建構三級預防策略，初級為落實兒少宣導，拒絕犯罪，二級為偏差兒少加強輔導或家庭支持，避免犯罪，三級則針對觸法少年保護及矯治，密集輔導防止再犯，目標是「少年觸法人數」逐年下降1%。

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