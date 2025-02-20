分析川普下一步 林秉宥：台若對中曖昧不明 美也不需對台有正向態度

民進黨新北市議員林秉宥。（資料照）

2025/02/20 15:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日隔空交火，引發各界對於美國對俄羅斯政策可能出現重大轉向的擔憂。對此新北市議員林秉宥分析，台灣如果對中國的態度也是這樣曖昧不明，那麼美國自然也不需要對台灣有正向的態度。

林秉宥指出，台灣現在即將面對的國際局勢，美國跟俄羅斯展開針對烏俄戰爭的會談，美國顯然有兩面手法，但其核心有兩個重點，第一為，歐洲應該為烏克蘭的未來負責，而非美國；第二為，歐洲應該清楚表明對俄羅斯的態度，一面誇示其威脅又一面與其交易，這對美國來說是不能接受的，對台灣對中國的態度如果也是這樣曖昧不明，那麼美國自然也不需要對台灣有正向的態度。

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林秉宥指出，簡單的說，美國當前的兩大議題，是盡速解決烏俄戰爭，把注意力轉向對印太地區，並從這些經濟體與美國的貿易關係中找到重振美國經濟的機會，台灣當然是首當其衝，除了是安全議題的重點，最近沸沸揚揚的台積電問題也是，而那問題並不僅限於電子業，而是台灣是否能提出一套對整體美國經濟的發展能有所挹注且又能符合目前台灣自身利益的政策方案？

林秉宥續指，賴總統提出把國防預算提高到3%並不是一個很高的門檻，引用梅復興老師文章的若干數據（2023年）來看，台灣的支出大約是GDP的2.4%，佔年度預算約13%，就全世界而言大概是中段班，並不能算低；但是對照主要的威脅中國，顯然就非常的不足，尤其是以國防預算／常備部隊人數來計算每個專業軍人平均可分配的金額來看，台灣每一位常備兵力的預算僅7.7萬美元／年，只有解放軍的一半左右，就看的出來台灣在國防預算上的不足。

增加到3%並非天文數字或遙不可及，重點在於台灣政府是否有足夠的專業來呈現出我們對自我防衛的重視？而假如要新增這些預算，是否又可能與去紅供應鏈或其他能帶動經濟合作的概念整合，作為投資美國的產業項目來發展？

林秉宥分析，川普正在告訴你，已經沒有意識形態的問題了，我們要回來談國家利益，並透過商業交易來完成這些課題，台灣的國會現在充斥著毫無專業對國家亦無忠誠的民意代表，行政體系的表現也看不出任何的積極性，台灣作為全世界目前矚目的焦點到底有沒有搞清楚自身的國家利益？並據以盤點出各種籌碼來與世界對話，我們當然需要接納各種意見，因為這是構築國家利益樣貌的基礎。

現在的憲政亂象必須要盡速解決，林秉宥認為惟有罷免掉不適任的立委，選擇那些真正對國家忠誠且能大力鞭策行政體系的人，讓政治體制回歸正常運作，否則台灣的未來將會在低俗與低能的立法體系帶頭沉淪下，重蹈某些失敗國家之覆轍。

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