籲政院速提總預算覆議案 公督盟：立院「補考」修正是唯一解方

公督盟今（20日）召開記者會指出，總預算審查報告敷衍全國人民，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。（圖由公督盟提供）

2025/02/20 14:04

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院昨天將今年度中央政府總預算送至行政院，公民監督國會聯盟今（20日）召開記者會抨擊，立法院總預算審查報告敷衍全國人民，至今仍未算出具體刪、凍金額，且預算解凍條件嚴苛，恐拖至下半年仍無法全數解凍，嚴重影響機關基本運作維持，呼籲行政院盡速提出覆議案，讓立法院重新「補考」修正才是唯一解方。

公督盟理事長曾建元表示，立法院即將於下週二開議，但總預算胡亂審議的這筆爛帳至今未能解決，包括節能津貼、租金補助、就業輔導等民生政策都將受影響，在憲政上唯有行政院提出覆議案，才能讓立法院朝野各黨負起責任，在最快時間內進行補考修正，降低預算亂象對一般民眾的影響。

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公督盟預算小組召集人莊豐嘉說，預算審議是立委監督行政的重要權力，但這次委員會中心主義的專業精神，完全被立法院踐踏在腳底，胡亂通過總預算，現在才將錯誤推給行政院，試圖推卸責任。

公督盟執行長張宏林直指，在野黨所提出的預算解凍、追加預算，或主計總處所提的預算流用及暫付，顯然都有其不可行之處。面對預算僵局不能病急亂投醫，帶頭違反「預算法」規定，唯一解方就是支持行政院提出覆議。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨提醒，這次立法院的預算審議的鬧劇，對台灣民主信任並非良善發展，同時也推升民間大罷免的聲音，而國民黨、民眾黨身為國會多數聯盟，應正視問題並接受行政院覆議，針對不合理的預算刪減、凍結案進行補正。

中台灣教授協會理事長楊聰榮強調，預算監督不只有數字變動，背後都涉及政策脈絡支持，過去立法院統刪的陋習，在本次預算審查過程中變本加厲，呼籲行政院盡速針對總預算提出覆議案。

公督盟政策部主任陳利益則提到，近年預算審議以凍代刪已成為國會常態，若按過去立法院解凍程序，經常拖至5月過後才陸續處理完畢，過去還有委員會召委不積極排案，讓預算拖至年後都無法順利解凍，例如外交及國防委員會仍未處理民國106年的解凍案，且本次預算凍結金額創近年新高，若無法順利解凍，其對國家政策影響相當全面。

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