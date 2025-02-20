否認對挺罷免店家「查水表」 北市府：民眾檢舉可以不查嗎？

民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君，今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

2025/02/20 13:47

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨議員許淑華、趙怡翔、林亮君針對近日多處挺罷免的店家頻繁被檢舉、市府前往稽查一事，共同召開記者會，公布反查水表專線捍衛市民店家的權益，也呼籲台北市長蔣萬安勿繼續放任惡意檢舉打擊店家，讓市府第一線同仁疲於奔命；台北市政府副發言人李政軒反問「民眾來檢舉，市府可以不去查嗎？」並表示沒有針對特定對象「查水表」。

許淑華表示，蔣萬安與面對罷免的政治人物，應好好面對罷免團體，好好跟社會對話，蔣安可以公開呼籲不要做這種惡意的檢舉，否則會助長恣意妄為。林亮君表示，若查有違法，店家應該配合改善，但面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，蔣萬安不該讓公務員當打手，讓公務員疲於奔命。趙怡翔也說，市府應該有分辨的能力，哪些該去稽查？哪些是惡意報復？若市府分辨不出來，如何保護市民有關選罷法相關的權利呢？

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李政軒表示，市府基層同仁面對檢舉陳情，都是依法依規辦理，議員的意思難道是民眾來檢舉，市府可以不去查嗎？相信議員的發言，不代表願意全面背書這些場所的公共安全，也不會是要求市府只要是特定場所就不能依法依規行政。

李政軒說，對於民眾依規定進行的檢舉，員認為市府可以去查檢舉人是誰嗎？還是議員要求市府違反個資法，去了解誰是檢舉人？包含環保局、消防局等局處都已說明，沒有針對特定對象「查水表」，不應抹煞市府同仁敬業努力的付出，相信社會大眾期待市府依法行政、沒有雙重標準。

台北市政府副發言人李政軒表示，市府沒有針對特定對象「查水表」。（資料照，台北市政府提供）

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