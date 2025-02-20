傅崐萁赴中為罷免潮討救兵？ 林楚茵：會期前領旨變國民黨慣例？

立法院本會期將於25日開議，傅崐萁行蹤備受矚目，18日晚間在臉書PO出健身照。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

2025/02/20 14:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁17日臨時缺席藍營的記者會，對外宣稱得重感冒；18日缺席朝野協商，立法院長韓國瑜卻稱他是「出國」，還有消息傳出他又偷偷跑到香港。對此民進黨立委林楚茵表示，國民黨傅總召乾脆叫「赴中招」，藍委推人進火坑卻喊政府見死不救，國民黨錯亂嗎？難道會期前跑去中共領旨變成國民黨慣例了嗎？

林楚茵在臉書PO文表示，傅崐萁這屆就任以來，已赴中至少3次，不僅帶國民黨立委向中國鞠躬哈腰，這次還帶了至少7位鄉鎮里長跟花蓮民政處長浩浩蕩蕩前往香港，前陣子大罷免花蓮民政處查水表+中國身分證爭議，這次就帶了高度爭議的花蓮「民政處」，是去慰勞還是向魔鬼取經嗎？

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林楚茵直言，國民黨昨天抱怨「52名台人赴中失聯或疑遭拘留」，政府無能負起責任，但真正兇手可是「國民黨」，明知玩火危險硬要玩，傅崐萁身為立委、國民黨團總召，關乎台灣發展、自身職權的立院協商裝病不出席，跑去中國卻活跳跳、做重訓擺拍，還有臉說他自己代表「中央政府」，恬不知恥！

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