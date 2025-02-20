選罷法修正案刑責伺候明顯違憲 柯建銘：遞狀聲請釋憲搶救憲法

民進黨立院黨團三長，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（左一）20日在律師陪同下赴司法院，針對選罷法聲請暫時處分和釋憲。（記者塗建榮攝）

2025/02/20 13:05

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨、民眾黨挾人數優勢，聯手三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，行政院提覆議後遭立院否決，經總統公布後今天生效；民進黨立院黨團總召柯建銘等人，今天近中午到憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，柯建銘強調，選罷法修正案不僅要求罷免案提案人、連署人都要附身分證正、反面影印本，甚至「以刑責來伺候」，明顯違憲，來憲法法庭遞狀聲請，是為了「搶救憲法」；憲法法庭依法收案。

民進黨團總名柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等黨團「三長」和律師，因質疑選罷法修正案提高罷免門檻等規定違憲，今天上午11時30分到司法院憲法法庭遞狀，聲請暫時處分、釋憲。

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柯建銘指出，立院在藍白立委主導下，憲法已經在裝葉克膜，危在旦夕，只要違法的部份，民進黨一定會聲請暫時處分及釋憲，今天針對三讀通過的選罷法修正案來遞狀，為的是要「搶救憲法」。

柯建銘表示，國民黨所提的選罷法修正案，不僅提案人，連署人也要附身分證正、反面影印本，若未附身分證正、反面影印本，將科以刑責，處5年以下徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金的規定，也就是以刑責來伺候，但這和憲法牴觸，憲法明文規定人民有選舉、罷免、創制、複決等重要基本權利，也是憲法所訂賦予人民基本人權的展示，也是憲政秩序的維護，他強調，「沒有任何政黨、人民，可以站在憲法的對立面」。

柯建銘舉例說，之前，國民黨連國會擴權法案的釋憲結果都不承認，這代表國民黨永遠不想執政，因為明顯在對抗憲法，也代表藍、白和中國共產黨合作，很急的要把台灣送給中華人民共和國。為了護台灣、救民主、護主權和人民的安全，因此此次進行大罷免行動，相信會成功，「藍白終究會走向歷史的焚化爐、會化做一股輕煙」。

立院三讀通過的選罷法修正案，主要是增訂罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本，若提議人及連署人的國民身分證正、反面影本記載資料不明，或影印不清晰，致不能辨認提議人及連署人的姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者，該筆資料應予刪除。

此外，對於利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署的情事，也一併增訂處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金的處罰規定。

內政部對此表示，在社會沒有共識下，修法將罷免連署條件加嚴，限制人民罷免權，未來罷免案提出的可能極低，內政部深表遺憾。（13:14更新）

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