總預算送抵政院 卓榮泰：史無前例未明列刪除總數

行政院長卓榮泰。（資料照，行政院提供）

2025/02/20 12:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院昨把總預算與「財政收支劃分法」送抵行政院，行政院長卓榮泰今天在院會表示，行政院史無前例，第一次收到沒有明列刪除總數的總預算，對於這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法的規定，「我們高度存疑」。行政院會研議法合憲的救濟方式，確保國家可以繼續穩定向前。

行政院發言人李慧芝轉述，卓揆感謝上週總統依照憲法第44條召開院際會商，這是憲政史上首次，也達到相當進展。在會商後，行政院與立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲進行相關業務討論，特別感謝韓國瑜主持朝野協商會議，雖然最後沒有如願，但各種努力讓國人看在眼裡，都值得肯定。

請繼續往下閱讀...

卓指出，雖然沒有達到預期目標，也知道討論的過程非韓國瑜一人可以決定，朝野黨團協商雖沒有達到效果，「接下來就是行政院自己的工作」，依照憲法和法律，內部資料的準備一定要充足完整且清楚，將來提出說明的時候讓立法院委員了解窒礙難行之處，能在最短時間內做必要的預算補救，請各部會要做好準備工作。

卓揆也表示，昨天收到立法院「財劃法」修正及114年度總預算，這是行政院史無前例，第一次收到沒有明列刪除總數的總預算，對於這份總預算審查報告是否符合預算法與憲法的規定，我們高度存疑；而財劃法也有明顯瑕疵，總預算跟財政收支劃分法兩案一併送到行政院，會導致生效前後的爭議，嚴重影響國家財政。

卓揆解釋，財劃法大幅改變中央與地方的財政結構，但沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉之間的差距，也削弱行政權，造成中央政府若干市政無法順利推動或延續。

卓揆說明，今年中央政府總預算，沒有經過三讀的明白決定，甚至要求行政院自行調整或者是簡列預算，這也違反了憲法權利分立以及責任政治的原則。而刪減及凍結規模龐大，也是史無前例，更嚴重造成部會施政的窒礙難行。因此針對中央政府總預算，行政院會研議法合憲的救濟方式，確保國家可以繼續穩定向前。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法