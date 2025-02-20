矢板明夫評罷免遭嗆違反選罷法 中選會：無涉現階段選務無從評論

日本媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/02/20 12:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴黃揚明近日點名日本媒體人矢板明夫，聲稱違反「公職人員選舉罷免法」中「外國人不得針對支持或反對罷免發表意見」規定，要國民黨人去檢舉，甚至嗆「滾回日本！」矢板明夫傻眼回應，現行選罷法根本沒有相關規定。關於選罷法有無規定，兩人說法誰對誰錯？中選會今日表示，現階段尚非法定的罷免活動期間。所詢事項與現階段的選務無涉，選務機關自無從評論或回應。

矢板明夫19日深夜在臉書發文，「18日媒體人黃揚明在某新聞台的網路節目中呼籲『國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法』。他的理由是，我前幾天在自己的直播網路節目中評論了大罷免。黃揚明說『因為我們的公職人員選罷法裡面規定，只要罷免在被提議、提出之後，外國人不可以針對支持或反對罷免發表任何意見』。說話時語氣激動，還要我『滾回日本去』。」

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矢板明夫說，「之後，某新聞還將黃的這段話製作成短片放在YouTube頻道上，引來了不少謾罵和仇視我的留言。有人發給我看以後，我再次確認了中華民國『公職人員選罷法』，裡面並沒有黃所說的規定。不知黃引用的是哪國的法律？」

中選會對此指出，本件名嘴與名嘴之間的紛擾或彼此針鋒相對等情，並非選務權責更非選務機關可評論之事。

中選會強調，選務機關係依法辦理選務，現階段尚非法定的罷免活動期間，法定的罷免活動期間建議參照「公職選罷法」第40條之規定，至法定的罷免活動期間內，現行法律對於政黨及民眾之相關要求，則如「公職選罷法」第56條有相關規定。亦即，所詢事項既與現階段的選務無涉，選務機關自無從評論或回應。

根據選罷法第40條規定，公職人員選舉競選及罷免活動期間依下列規定：一、直轄市長為15日。二、立法委員、直轄市議員、縣市議員、縣市長、鄉鎮市長、原住民區長為10日。前項期間，以投票日前一日向前推算；其每日競選及罷免活動時間，自上午7時起至下午10時止。

另，選罷法第56條規定，政黨及任何人，不得有下列情事：一、於「競選或罷免活動期間」每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選或罷免活動。但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限。二、於投票日從事競選、助選或罷免活動。三、妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動。

四、邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第45條各款之行為。但受邀者為候選人、被罷免人之配偶，其為第45條第2款之站台、亮相造勢及第7款之遊行、拜票而未助講者，不在此限。

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