中國統戰部管轄大學 台灣私校工會：畢業生應嚴禁選民代及縣市長

台灣私立學校教育產業工會監事會召集人陳秋瑩（左）呼籲政府硬起來，規定有中國統戰部管轄大學學歷者，不能參選我國民意代表或縣市首長。 （資料照）

2025/02/20 13:11

〔記者林曉雲／台北報導〕對於教育部嚴禁我國大學及高中職與中國統戰部管轄的大學交流，並不採認其學歷，以保護我國青少年免於被統戰。台灣私立學校教育產業工會今發聲明，監事會召集人陳秋瑩表示，中國統戰部管轄的大學畢業生受到中共培植，疑有不少人回台後仍持續受中共利誘，動搖侵蝕我國的民主根基，呼籲政府硬起來，規定有中國統戰部管轄大學學歷者，不能參選我國民意代表或縣市首長。

本報今日獨家報導，依我政府國安情資，中國統戰部管轄中國華僑大學及廣州暨南大學，兩校已有台灣學生2100人，在今日全國公私立大學校長會議中，教育部長鄭英耀再增列中國北京華文學院為中國統戰部管轄，除了嚴禁我國的大學和高中職交流合作，教育部也不採認這3校的學歷。

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陳秋瑩質疑，中國統戰部管轄的大學畢業生，可能不少人受到中共培植，猶如侵蝕台灣民主動搖根基的台諜一樣，回台勢必會持續受到中共的利誘，危害台灣，呼籲政府應該硬起來，不能只有教育部嚴禁交流和不採認其學歷，政府應規定有這些學校學歷者，不能參選民代或縣市首長。

陳秋瑩也表示，私立學校教育產業工會呼籲高中職或其他大學畢業生，國內有不少學校，尤其是一些私校辦學優良、師資齊全，求學獲得在社會發展的知識與技能，不必捨近求遠，台灣就有很好的就學環境，更何況總統賴清德已實施私立大學的學雜費補助政策，也鼓勵私校多提供獎學金，在台灣求學才能讓家長安心、學生無憂。

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