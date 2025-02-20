美俄談判川普卻罵澤倫斯基 美台觀測站憂：疑美論恐持續發酵

美俄近日針對結束烏俄戰爭展開會談，美國總統川普（圖右）卻與烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）隔空互罵，引發外界高度關注後續發展。（路透）

2025/02/20 13:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄近日針對結束烏俄戰爭展開會談，美國總統川普卻與烏克蘭總統澤倫斯基隔空互罵，引發外界高度關注後續發展，長期關注台美關係的「美國台灣觀測站」對此發出逾千字長文，質疑川普的發言可能會讓人以為是烏克蘭在2022年主動開戰，但是真正的侵略者是俄國。

該粉專也提醒，「目前的情勢發展相當令人擔憂，也值得台灣各界密切關注」，也擔心「接下來在台灣的疑美論將會持續發酵」，呼籲台灣必須團結一致，堅定立場，並且持續向世界明確傳達，中國對台灣的侵擾，台灣從來不是挑釁者，真正應受譴責的是侵略者。

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「美國台灣觀測站」在臉書粉專發文指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在2月18日於沙烏地阿拉伯舉行會談，討論停戰事宜。未獲邀請的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）表示，會談不可以在沒有烏克蘭參與的狀況下展開。

「美國台灣觀測站」表示，美國國務院在2月18日的新聞稿指出，「川普總統希望停止殺戮、美國渴望和平，並正在集結一切力量將各國團結在一起。川普總統是世界上唯一能夠讓烏克蘭和俄羅斯達成和解的領袖。」但川普總統本人則是發言譴責烏克蘭。

針對川普聲稱，「我認為我有能力結束這場戰爭，而且我覺得這場會談進展順利。但今天我聽到，『哦，我們沒被邀請。』嗯，你們已經在那裡三年了。你們應該在三年前結束它。你們根本不應該開始這場戰爭。你們本來可以達成協議」。「美國台灣觀測站」則直言「不對！發動戰爭的是俄國！」

「美國台灣觀測站」強調，川普的發言可能會讓人以為是烏克蘭在2022年主動開戰，但是真正的侵略者是俄國，發動戰爭的決策者是俄國總統普廷，而普廷目前也被國際刑事法院（ICC）以戰爭罪為由發出拘捕令。「美國台灣觀測站」也直呼「三年前就結束它，意思是烏克蘭三年前就該直接投降嗎？」

「美國台灣觀測站」也指出，我們都知道川普政府想要盡早為俄烏戰爭畫下休止符，也知道歐洲確實需要承擔更多的責任。但為了這樣的國家利益衍申的說法以及理由，實在都已經太超過了。

「美國台灣觀測站」也質疑，川普還批評澤倫斯基的支持度很低，只有4%，暗指他沒有能力解決衝突。但事實上澤倫斯基的支持度一直都有五成以上。「美國台灣觀測站」強調「美國現在的作法是直接破壞了民主國家同盟的合作基礎，甚至直接譴責戰爭的受害者烏克蘭」。

「美國台灣觀測站」也指出，過去幾年來，民主陣營都在設法抵抗俄國與中國的政治宣傳，這些來自獨裁陣營的大外宣內容一再強調俄國的舉動具備正當性，全都只是為了自我防禦、保護自己的國民。如今，為俄國的軍事侵略行為擦脂抹粉的人變成了美國。

「美國台灣觀測站」直言，「我們認為，目前的情勢發展相當令人擔憂，也值得台灣各界密切關注」，並指「我們擔心的是，接下來在台灣的疑美論將會持續發酵，認為「美國不會照顧盟友，只會讓其自生自滅」的評價會急遽上升（疑美論指的是用不合事實或者沒有任何證據的方式去指控美國要賣台）。

「美國台灣觀測站」強調，即使已經講了不少次，台灣的狀況和烏克蘭完全不一樣：台灣的地理位置佔據在地緣政治的中心點，再加上高科技產業與貿易實力等因素，使得台灣在印太區域的地位與重要程度，與烏克蘭之於歐洲的政治背景並不一樣。但是現在川普政府直接倒向俄國的態度，會讓許多民主國家對美國的信任度雪崩。對台灣來說這將會是相當不利的發展方向。

「美國台灣觀測站」指出，美國為了自己的利益而不想要再多耗費資源在俄烏戰爭上面是很正常的，要求歐洲盟友負擔相應的國防與安全成本也是合理，但是「厲聲譴責烏克蘭」就真的太超過了。美國政府並不需要採取這種行動。

「美國台灣觀測站」表示，2025年是「川普2.0元年」，面對未來四年整個歐洲以及全世界都必須要設想：當白宮高舉著「美國優先」政策，主張減輕美國在NATO承擔的義務，面對國際局勢的物換星移，歐洲（以及自由民主國家）要如何面對強鄰俄羅斯在內的「獨裁者聯盟」？

「美國台灣觀測站」也提到，目前川普將烏俄戰爭的責任歸咎於烏克蘭和澤倫斯基，這或許是川普的談判策略，也可能不是。每個國家都要追求自己的國家利益。但「美國台灣觀測站」強調，無論如何，我們認為美國當前的政治議程對台灣的警示是：台灣必須團結一致，堅定立場，並且持續向世界傳達明確的訊息——中國對台灣的侵擾，台灣從來不是挑釁者，真正應受譴責的是侵略者。

「美國台灣觀測站」於文末也再次強調：民主國家的人們要站在一起！抵抗軍事侵略者，防禦獨裁勢力的擴張！

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