黃揚明嗆矢板明夫違反選罷法、滾回日本 網轟標準藍白打手

黃揚明近日在政論節目嗆聲矢板明夫，質疑矢板明夫身為海外人士卻談罷免，已違反《選罷法》規定，黃揚明還在節目中呼籲「國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法」。相關內容也被中國媒體轉載。（圖擷自網路）

2025/02/20 12:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體人矢板明夫時常在社群評論時事，昨卻遭名嘴黃揚明質疑違反《選罷法》中「外國人不得針對支持或反對罷免發表意見」的規定，甚至嗆矢板明夫「滾回日本！」矢板明夫傻眼表示台灣現行的選罷法根本沒有相關規定，政治工作者周軒也發文分享此事，網友為此紛紛砲轟「這些深藍、深紅爛嘴不也在評論美國總統大選…」、「故意製造仇日言論」。

黃揚明近日在政論節目嗆聲矢板明夫，質疑矢板明夫身為海外人士卻談罷免，已違反《選罷法》規定，最高可以被罰100萬，黃揚明還在節目中呼籲「國民黨的朋友趕快去檢舉矢板明夫違反選罷法」，並嗆「矢板明夫你是日本長大的日本人，滾回去你的日本啊」。相關內容也被中國媒體轉載。

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對此矢板明夫在臉書發文反駁，強調現行選罷法的確有涉及外國人的參與選舉或罷免活動的內容，若有某位民意代表，邀請外國人為其助選，則該位民意代表會違反選罷法。但受邀的該外國人「並不違反選罷法」。

矢板明夫認為「黃揚明說我違反了選罷法，是對法律的錯誤認知」，並質疑「黃揚明在沒有求證的情況下發表不負責任的虛假言論，可能破壞國際社會對台灣的印象，還可能讓看到這個節目的外國人，對台灣社會產生誤解和恐慌。」

政治工作者周軒也發文直言，現行選罷法真的沒有規定「外國人不得評論支持反對罷免」啊，在發文底下也可看到許多網友紛紛留言質疑「這些人一個比一個急，一個比一個免洗」、「故意製造仇日言論，把國際觀感導向台灣人跟中國人一樣仇日」、「沒有的東西硬是抹上去..這真的很國民黨」、「標準藍白打手」、「這雞整天上節目唬爛」、「要檢舉他自己不會去喔」。

也有網友諷刺，「按黃的標準，中共要滾回中國⋯」、「這傢伙會不會引用到他國的法律」、「外國不能評論是刑法100條嗎？」、「外國人不能評論選舉，那國台辦是靠北什麼？」、「這些深藍、深紅爛嘴不也在評論美國總統大選…」。

黃揚明近日在政論節目嗆聲矢板明夫，質疑矢板明夫身為海外人士卻談罷免，已違反《選罷法》規定，黃揚明還在節目中嗆「矢板明夫你是日本長大的日本人，滾回去你的日本啊」。相關內容也被中國媒體轉載。（圖擷自YouTube）

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