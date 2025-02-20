孫中山逝世百年 國民黨3月辦系列活動緬懷總理精神

國民黨秘書長黃健庭表示，3月12日就是國民黨永遠的總理孫中山逝世100週年的日子，身為孫中山最忠實的追隨者，國民黨將從3月1日起舉辦一系列的紀念活動，緬懷孫中山精神。（國民黨提供）

2025/02/20 12:51

〔記者施曉光／台北報導〕國父孫中山逝世百年紀念日將屆，國民黨今日召開「總理孫中山先生逝世百年」系列紀念活動公布記者會，國民黨秘書長黃健庭表示，3月12日就是國民黨永遠的總理孫中山逝世100週年的日子，身為孫中山最忠實的追隨者，國民黨將從3月1日起舉辦一系列的紀念活動，緬懷孫中山精神，他並強調不讓年輕世代失去對國父的認知、對中華民國正確的歷史觀，是國民黨這次系列活動的使命。

黃健庭指出，系列活動的主軸就是要將孫中山的精神與「與當代連結」、「與台灣連結」、「與社會連結」，3月1日首開序幕的是在中央黨部舉辦「努力進前」孫中山紀念特展，展示孫中山真跡文物、史料，3月12日在中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，他表示，「三月份將是國父月」，國民黨將透過各地縣市黨部，舉辦健行、植樹活動，號召大家走出戶外，用行動紀念孫中山。

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國民黨文傳會主委李彥秀則指出，國民黨將結合青年創意、民間資源以及社會連結，推出許多文創小物與出版品，讓大家了解孫中山的精神，看見孫中山的遠見，其中將限量推出「總理中山先生的海洋深層氣泡水」，希望大家飲水思源，並感受孫中山飄洋過海，在國際間奔走，宣揚革命精神的努力。

國民黨的系列活動還包括在3月7日於國民黨智庫舉辦「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，除黨主席朱立倫將親自參與，擔任中山學術文化基金會董事長的前國民黨主席吳伯雄也將與會，並由前總統馬英九開幕致詞。

此外，國民黨的「KMT studio」還要在黨部2樓展覽會場推出「倫敦蒙難記」劇本殺來紀念孫中山百年精神，透過提供青年朋友回到當年孫中山在倫敦被抓進清朝公使館的場景，玩家之間透過遊戲鬥智，決定孫中山能否被救出來。

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