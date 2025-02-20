批藍白加嚴選罷法侵害人權 民進黨團聲請釋憲及暫時處分

立法院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨今共同舉行記者會，將針對選罷法修正案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。（記者廖振輝攝）

2025/02/20 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕針對藍白主導三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，要求罷免連署需附身分證影本等條文，立法院民進黨團今（20）日舉行記者會，黨團總召柯建銘強調，修法違反憲法保障人民的選舉、罷免、創制、複決權益，也違反基本人權，當然違憲才要釋憲，黨團並於記者會結束後，與3位律師共同前往司法院遞狀。

立法院去年12月20日三讀通過「選罷法修正案」，要求罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本。行政院認為有窒礙難行之處提出覆議，再遭立法院否決，總統賴清德依法已於本月18日公布選罷法修正條文。

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民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨今共同舉行記者會。柯建銘表示，今天是以非常嚴肅的心情，要針對選罷法到司法院提出暫時處分、釋憲，當然是違憲才要釋憲，藍白修法罷免連署要附身分證影本，若身分證虛偽、模糊、造假都有刑責，5年以下徒刑或罰100萬元。

柯建銘強調，憲法第17條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權。行使罷免權是基本人權，居然不小心會被抓去關，這當然違憲。另，憲法第22條也規定，人民的隱私權、秘密通訊、財產權等，都有憲法保障。憲政秩序的維持很重要，行使基本人權居然恐受刑事處分，選罷法修法很清楚違憲。

柯建銘進一步指出，藍白立委在已經要投票罷免前夕，才去修刑責，這有很嚴重的涉己利益、圖利自己。

柯建銘說，選罷法審議過程中，沒收委員會討論、沒收朝野協商、沒收院會，全部沒收，這是程序不正義、程序違憲，整個行為和之前「國會擴權法案」的釋憲原則一樣，上次已經違憲，這次豈有不違憲的道理，沒人能站在憲法對立面。

柯建銘也提及，上次「國會擴權法案」的釋憲結果，藍白聲稱一概不承認，就是永遠不想執政，擺明要讓中國統一台灣。前幾天立法院長韓國瑜主持朝野協商，國民黨團總召傅崐萁不見，跑去香港，要向「阿共仔」領取新的交代；國民黨財政委員會召委陳玉珍也視憲法為無物，三讀過的法案居然可以一個人說不能送就不能送，連共產黨都不敢如此。

此外，柯建銘表示，今年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修正案昨已送至總統府、行政院，行政院會在10天內尋求覆議，韓國瑜在協商時，居然拋出要用「追加預算」處理，但覆議後才能如此，且追加預算也要立院同意。柯再批韓是立院的罪魁禍首，在其主持院會的背後其實是中國領導人習近平。

民進黨立院黨團三長，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（左一）20日在律師陪同下赴司法院，針對選罷法聲請暫時處分和釋憲後受訪。（記者塗建榮攝）

民進黨立院黨團三長，總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（左一）20日在律師陪同下赴司法院，針對選罷法聲請暫時處分和釋憲。（記者塗建榮攝）

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