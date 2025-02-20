批傅崐萁赴中為罷免潮討救兵 吳思瑤：開議前領旨成例行公事

立法院本會期將於25日開議，傅崐萁行蹤備受矚目，18日晚間在臉書PO出健身照。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

2025/02/20 12:13

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁自稱重感冒在家休養，17日缺席黨團協商時被立法院長韓國瑜證實「出國」，後來傳出人在香港。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）表示，傅崐萁在立院開議前赴中國「報到」已成為例行公事，並質疑傅為何說謊不承認，此行是去領賞、還是為罷免潮討救兵？

立法院本會期將於25日開議，傅崐萁行蹤備受矚目。吳思瑤今在立法院接受媒體聯訪表示，傅崐萁好愛往中國跑，每次去中國必然銜了重要指令，包括去年4月率領10多位國民黨立委會見中國政協主席王滬寧，回來後開啟「國會擴權法案」毀憲亂政；去年12月再次於會期間前往香港領旨，回來又推動「三大惡法」，包括財劃法、憲法訴訟法、選罷法。

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吳思瑤說，這次會期還沒開始，傅崐萁先有很多套劇本、很多說法，例如人在台灣、重感冒，最後印證人在香港。

「這次急著前往香港到底又領了什麼旨、接受什麼要求？或是為了國民黨陷入罷免威脅，而去討救兵？」吳思瑤指出，傅崐萁在會期前去領旨已經成為國民黨過去一年的基本配備，這次要推什麼法案，是北京要推的國家安全戰略法，凌駕總統統御權，搞國安漏洞；或是為罷免潮討救兵、要資源？

吳思瑤強調，傅崐萁放著重要的朝野黨團協商，並以重感冒為由逃避出席，卻去中國領旨，到底把台灣人民利益、或是中國指令，哪個看得更重要？

民進黨團幹事長吳思瑤（右2）今（20日）表示，傅崐萁在立院開議前赴中國「報到」已成為例行公事。圖為民進黨立院黨團總召柯建銘（右3）率律師團舉行選罷法釋憲說明記者會。（記者廖振輝攝）

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