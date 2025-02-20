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    民進黨南市黨部送愛心到花蓮 郭國文：發揮同島一命精神

    民進黨台南市黨部今天率團赴花蓮縣黨部進行黨務交流款，並送愛心到花蓮。（圖由民進黨南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部今天率團赴花蓮縣黨部進行黨務交流款，並送愛心到花蓮。（圖由民進黨南市黨部提供）

    2025/02/20 12:14

    〔記者蔡文居／台南報導〕身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今天率黨工同仁，赴民進黨花蓮縣黨部進行黨務交流及參訪「花蓮善牧中心」捐贈善款，將愛心送到花蓮。郭國文表示，希望發揮同島一命的精神，讓花蓮能夠感受到台南鄉親的溫暖。

    郭國文今天與南市黨部執行委員潘新傳、姜惠銘、張麗慧、周明德、陳世輝、盧子宏、蘇來椿，評議委員許博信、楊王琇美，一同赴花蓮縣黨部進行黨務交流，受到立委沈伯洋，花蓮縣議員張美慧、林則葹，花蓮市民代表田珍綺、花蓮縣黨部主委嚴献宗等人的熱情接待。

    郭國文表示，花蓮遭逢地震與颱風等災情，賴清德主席以總統身份與行政院團隊除了進行相關重建計劃外，振興觀光也持續辦理中，特別是沈伯洋委員在中央為花蓮縣民伸張權益，爭取各項經費，花蓮縣黨部主委嚴献宗也極力做好黨務與民意連結的工作，現在正逐步站穩腳步，全國人民都期望花蓮更好，讓山海美景與大家再次親近。

    郭國文說，善牧中心婦女培力就業計畫，深具意義，感謝門諾善牧中心守護東台灣花蓮的受暴婦女，給她們有重新站起來的機會。這次南市黨部公益行，感謝沈伯洋委員媒合花蓮善牧中心，不僅與花蓮縣黨部進行黨務交流，循此機會，拋磚引玉，號召各界挺公益，共同支持花蓮。

    沈伯洋指出，基督教門諾會花蓮善牧中心是台灣東部地區婦幼保護機構，自1987年設置中途之家庇護所以來，守護無數不幸兒少與受暴婦女。在花東還有非常多類似的機構，期盼各界都能伸出援手，給予鼓勵與實質支持。

    民進黨台南市黨部參訪「花蓮善牧中心」並捐贈善款，號召各界挺公益，共同支持花蓮。（圖由民進黨南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部參訪「花蓮善牧中心」並捐贈善款，號召各界挺公益，共同支持花蓮。（圖由民進黨南市黨部提供）

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