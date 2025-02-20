侯友宜誇蘇巧慧認真 綠營：凸顯藍營罷免蘇巧慧無正當性

新北市長侯友宜今天（20日）到鶯歌區主持行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議。（記者陳奕劭攝）

2025/02/20 12:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（20日）到鶯歌區主持行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，被外界視為有意參選新北市長的立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然同台。而侯友宜在鶯歌行動治理座談會結尾時，向里長與各局處首長表示，「也要感謝蘇巧慧」，強調她為地方做很多事情，大家都心裡有數，這麼認真、這麼努力，真的很謝謝她。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，民進黨新北市立委在地方表現有目共睹，連侯友宜都大力稱讚立委蘇巧慧「認真、努力」，為地方做很多事情，結果國民黨依然透過青年黨工發動罷免蘇巧慧，讓人不禁懷疑到底罷免正當性何在？國民黨為了政治鬥爭，對優秀的立委發動惡罷，相信民眾絕不接受。

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會議中，被外界視為參選新北市長熱門人選蘇巧慧、劉和然都出席，兩人互動較少，行動治理座談會議結尾時，侯友宜特別感謝蘇巧慧，稱讚她真的關心鶯歌地方建設，為地方事務盡心盡力，也和議員一起努力，讓地方發展更好。

蘇巧慧表示，她上任以來積極為新北爭取中央資源和建設，鶯歌近幾年的改變有目共睹，包括地方等待20年的鳳鳴簡易車站，中央全額負擔6.1億元，去年11月正式通車；捷運三鶯線，中央也補助186億元，市府預計明年即將通車；中央補助14.2億的三鶯大橋改建工程，已於2023年9月完工；中央全額補助9.4億元的新樹鶯堤外便道，在去年7月正式通車；還有東門溪排水改善工程與鳳鳴滯洪池工程，她也和中央爭取6.1億元，2023年底正式動工，期盼早日提升鶯歌防洪量能。

她強調，不僅爭取大型建設經費，她也持續爭取改善民眾日常生活設施的經費，包括改善學校通學步道，興建公園天幕球場，爭取市民活動中心無障礙電梯設備等等，希望讓市民生活環境更優質、更便利。

新北市府召開鶯歌區主持行動治理座談會議，有意參選新北市長的立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然同台。（記者陳奕劭攝）

新北市府召開鶯歌區主持行動治理座談會議，市長侯友宜（中）、副市長劉和然（左5）、立委蘇巧慧（左4）。（記者陳奕劭攝）

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