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    藍智庫長照保險法草案：保費由政府、雇主、個人分擔3成、4成、3成

    國民黨主席朱立倫宣示在立法院新會期將推動「長照保險法」立法，該黨智庫今日提出草案說帖。（國民黨智庫提供）

    國民黨主席朱立倫宣示在立法院新會期將推動「長照保險法」立法，該黨智庫今日提出草案說帖。（國民黨智庫提供）

    2025/02/20 11:43

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣示在立法院新會期將推動「長照保險法」立法，該黨智庫今日提出草案說帖指出，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，受雇者身分的被保險人保費，由政府、雇主、個人3方共同分別分擔3成、4成、3成，開辦初期保險費率1.19%，約為健保費率5.17%的4分之1，最低每人每月負擔約100元起，即便月薪高達6萬元者，每人每月負擔只有200元，完全符合民眾期待。

    此外，根據國民黨智庫所擬草案規定，有關財務來源與管理機制，政府應負擔保險年度經費至少36%，不足部分需編列預算補足，並設置「長期照顧保險會」，負責財務審議、保險給付範圍與保險政策研擬，同時設置「長期照顧保險爭議審議會」，處理保險爭議申訴案件。

    根據該草案，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，符合一定條件的外籍人士也須參加長照保險，確保公平性，被保險人區分為受雇者、自營業者、軍人、低收入戶等6大類，規範不同類別被保險人應按特定順位參加保險，避免重複投保，長照保險費率初期定為1.19%，並每3年精算一次，調整費率。

    草案還規定，長照保險由政府、雇主、個人3方共同分擔保險費，被保險人身分若為受雇者，個人負擔30%、雇主負擔40%、政府補助30%，低收入戶由政府全額負擔，自營業者全額自付。

    根據草案，長照保險提供服務項目包括身體照顧、日常生活照顧、安全看視、護理服務、復健訓練、輔具服務、無障礙改造、交通接送、喘息服務、照顧諮詢與訓練以及照顧者現金給付，而且家庭照顧者可以選擇領取現金，但前提必須接受訓練。

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