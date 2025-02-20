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    北市挺罷免店家遭「罐頭式」惡意檢舉 林亮君：機關首長有裁量權

    民進黨議員林亮君表示，店家被檢舉若查有違法，應該配合改善，但面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，機關首長是有裁量權的。 （記者何玉華攝）

    民進黨議員林亮君表示，店家被檢舉若查有違法，應該配合改善，但面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，機關首長是有裁量權的。 （記者何玉華攝）

    2025/02/20 11:34

    〔記者何玉華／台北報導〕全台大罷免進入第二階段連署，台北市許多協助收取連署書的站點、店家被頻繁檢舉，多個局處上門稽查造成團體、店家困擾，部分卻查無檢舉事實，民進黨議員林亮君表示，若查有違法，店家應該配合改善，但面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測式的惡意檢舉，台北市長蔣萬安若讓公務員當打手，是非常不對的，也讓公務員疲於奔命，且這類型的檢舉、稽查，機關首長是有裁量權的。

    民進黨議員許淑華、林亮君、趙怡翔今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」；林亮君也提及，從稽查結果發現，部分的檢舉明顯僅憑臆測來針對特地的店家，想要引起寒蟬效應，背後不排除有政治因素。且檢舉的樣態非常多元，各局處都有，可以看出檢舉人非常專業，知道店家必須符合哪些項目？甚至檢舉項目都是罐頭式的檢舉，有些檢舉項目甚至是臆測。

    她舉例有酒吧被檢舉營業類別不符合態樣，土管是否可以開業？都發局稽查後回覆該建物坐落在商三是符合土管；還有咖啡廳被檢舉廢油廚餘處理不符合規範，稽查回覆是店家僅賣咖啡及吐司，沒有烹調或油炸食物等項目，現場也沒有污染環境的行為；還有70平方公尺的店家被檢舉門簾沒有消防認證，經查是300坪以上才需要。

    林亮君說，店家若有被稽查到要改進的項目，願意配合改善，但面對全面性、地毯式、罐頭式、臆測型的惡意檢舉，台北市長蔣萬安讓公務員當打手是非常不對的，也讓公務員疲於奔命。而針對這類型的檢舉、稽查，機關首長是有裁量權的。

    林亮君指出，有關大量陳情或大量針對同一事件檢舉，根據台北市政府所屬各機關處理人民陳情案件注意事項第11條提到，對同一陳情人之不同事由的人民陳情案件，應受理，但若有同一陳情人持續大量且顯有耗費行政機關資源之虞者，得查明確認後，簽報機關首長同意不予處理，回覆陳情人。

    林亮君說，台北市是市民的，不是蔣萬安、也不是國民黨的，放任惡意檢舉來影響市民的表態自由，是非常過分的；公務機關處理人民陳情沒有錯，但有大量惡意的檢舉，查明且無違規樣態後，根本不需要回應，市府各機關是否有就1999陳情再去作了解、確認是否有大量檢舉的情況；有些稽查後確認沒有檢舉人所說的違規事由，相關機關是否應該對這些陳情做出不予處理的方式，也避免公務員疲於奔命。

    民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君，今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

    民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君，今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

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