教育部擬禁與中國3大學交流 朱立倫批民進黨搞對抗、惡罷

國民黨主席朱立倫。（資料照，國民黨提供）

2025/02/20 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對教育部擬禁止各大學與中國統戰部直接管轄的中國華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院合作，國民黨主席朱立倫今日上午受訪痛批，這就是民進黨為了搞對抗、搞惡罷、搞政治，在2025年推出的一系列作法，對於媒體提及立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委萬美玲都曾在暨南大學就讀，他則以「不要那麼多惡劣的政治動機」來回應。

朱立倫表示，兩岸觀光被搞爛，現在兩岸學術交流也要故意透過一些特定方式來打擊，如果今天是符合教育部，符合國際認證的好學校，任何的兩岸交流，國民黨都持續歡迎，希望更多的陸生來到台灣就讀，台灣的學生也到中國就讀，如果要特地標籤化，乾脆我們的教育部就宣布所有中國學校通通不合法，陸生來台也通通禁止。

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朱立倫質疑，兩岸持續走向仇恨對立，與全世界希望的兩岸交流、對話正好相反，這就是民進黨為了搞對抗、搞惡罷、搞政治，在2025年推出的一系列作法。

有關國民黨日前要求暫緩NCC收取3C產品審查費750元，但有民眾最近向在野黨立委陳情稱，被要求簽切結書，朱立倫表示，國民黨立委站在民眾這一邊，如果NCC與民進黨還不知道反省檢討，要持續這樣做，一定會引起民眾更大的反感。

有關立法院上會期通過80歲以上長者免適用巴氏量表，但勞動部最近說還要再觀察6個月，無法立刻執行，朱立倫今日痛批「非常惡劣」，他說，已經聽到非常多的民眾強烈抗議，立法院都已經通過，民進黨還想盡一切辦法拖延，不想執行，這不僅傷害長輩，也傷害很多年輕人要照顧長輩的決心，他認為這會引起民眾強烈不滿與反感，也是破壞台灣法治的做法。

立法院國民黨團首席副書記長羅智強則表示，勞動部長應該尊重有外籍看護需求的長輩，他並以自己為例，父親就是失智症患者，過去經常會無預警的昏倒，但他卻無法申請外籍看護，就是被巴氏量表卡到，經過幾個月折騰後才申請到外籍看護，他非常感謝外籍看護幫忙分擔子女責任。

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