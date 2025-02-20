北市挺罷免店家遭「查水表」 許淑華：這就是某立委說的加倍奉還？

民進黨議員趙怡翔（左起）、許淑華、林亮君，今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」。（記者何玉華攝）

2025/02/20 10:41

〔記者何玉華／台北報導〕全台大罷免即將進入第二階段連署，台北市出現許多協助收取連署書的站點、店家被頻繁檢舉，台北市多個局處陸續上門稽查，部分卻查無檢舉事實，民進黨議員許淑華、林亮君、趙怡翔今（20）早召開記者會，宣布成立「反查水表專線」；許淑華表示，誰會這麼懂這些局處的業務，不是議員助理就是委員助理，「曾有某位立委說會加倍奉還，是否這些就是加倍奉還？」

許淑華、林亮君、趙怡翔都提出多種誇張的檢舉；許淑華舉例「鳥咖啡」被檢舉垃圾和廚餘分類沒按照規範處理，稽查人員找到受委託收整個大樓垃圾的「廖伯伯」，除了詢問鳥咖啡有沒有做分類之外，還追問鳥咖啡的垃圾袋在哪裡？類似擴權的追問細節，讓「廖伯伯」心生恐懼。不只店家心生恐懼、受累，所有相關的人都可能受累。

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許淑華說，「雁域」咖啡廳與「鳥咖啡」都是兩位合夥人一起賣咖啡，卻被檢舉違規打卡及未給加班費，這些惡意、不實的檢舉行為，台北市長蔣萬安竟眼睜睜說是罷免團體的不實指控。

對於被檢舉的店家幾乎都在藍委被罷免的選區，被問到是否會覺得是國民黨人特意操作時，許淑華表示，應該就是反罷免的人檢舉，誰會這麼懂這些局處的業務，不是議員助理就是委員助理，連市府官員心裡都有數，「曾有某位立委說會加倍奉還，是否這些就是加倍奉還？」誰檢舉的答案呼之欲出，不再多揣測。

許淑華呼籲，蔣萬安與面對罷免的政治人物，好好面對罷免團體，好好跟社會對話；身為台北市長應該是市民最重要的保護者，而非殘害摧折公民的權利，蔣萬安可以公開呼籲不要做這種惡意的檢舉，可以減少許多紛擾；若不做，反而是助長恣意妄為。

台北市議員許淑華表示，反罷免的人惡意檢舉，「曾有某位立委說會加倍奉還，是否這些就是加倍奉還？」 （記者何玉華攝）

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