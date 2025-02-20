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    首頁　>　政治

    外界質疑綠委罷免連署抄黨員名冊 朱立倫反批中選會鼓勵民眾造假抄襲

    國民黨智庫今日召開「2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會」，擔任智庫董事長的國民黨主席朱立倫與會致詞。（國民黨提供）

    國民黨智庫今日召開「2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會」，擔任智庫董事長的國民黨主席朱立倫與會致詞。（國民黨提供）

    2025/02/20 10:52

    〔記者施曉光／台北報導〕針對遭到罷免的綠營立委質疑罷免連署有抄襲國民黨黨員名冊情形，並已向檢方提告，國民黨主席朱立倫今日上午受訪回應，這就是為什麼立法院一定要通過新的公職人員選舉罷免法，就是希望避免所有抄襲與偽造，希望連署人要附身分證影本。

    朱立倫並批評中選會，竟然規定大家繼續依照舊法，二階段罷免連署還要繼續適用舊法，「中選會是鼓勵民眾造假嗎？還是鼓勵抄襲？」他強調，二階段罷免連署應該恢復正規，按照選罷法新的規範，一律附上身分證影本，總統大選連署規定要有身分證影本，為什麼罷免連署就可以不要有？

    對於媒體提及國民黨立委陳玉珍的罷免案連署沒有成案，朱立倫說，很多人都知道，綠營在金、馬外島比較難連署，其中很多大概也很難抄名單，或做一些偽造，因此造成無法連署成功，但他還是要呼籲大家，回歸正軌，不要再搞惡罷，否則會讓民眾非常反感。

    朱立倫說，希望每個地方都能全心為民生，為地方建設來努力，如果還是要搞仇恨、搞惡罷，台灣在2025年將是所謂的「民生停擺年」，每天都在拚政治，當全世界在拚AI與貿易戰時，台灣卻在拚政治、搞惡罷，那不是成為世界最大的笑話嗎？

    此外，對於媒體詢問民眾黨主席黃國昌自稱就讀高中時期，每天凌晨4點就起床，並跑到孫中山遺像前面背三民主義課文，朱立倫過去是否也這麼認真？朱立倫表示，他這個時代的每一個人，都是為了考試成績，一定要念三民主義，這是那個時代的共同點，否則大概就考不上大學，大家都是一樣的，國民黨智庫執行長柯志恩過去也念了很多三民主義，他也念了。

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