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    劉彥澧稱打德州撲克合法卻請辭 苦苓：當然是為了錢啊

    劉彥澧被爆蹺班打德州撲克，引發外界批評後請辭台中市府研考會主委一職。（翻攝自臉書）

    劉彥澧被爆蹺班打德州撲克，引發外界批評後請辭台中市府研考會主委一職。（翻攝自臉書）

    2025/02/20 11:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯丈夫、前台中市府研考會主委劉彥澧近日遭爆蹺班打德州撲克，雖然他稱有請假，參加的也是合法錦標賽事，但18日晚間還是請辭並獲准。對此作家苦苓表示，打了很多年的德州撲克老手這麼說：「打德州撲克當然是為了錢啊！而且輸贏非常大，基本上都是一些長年的重度賭徒才會玩這個。」

    苦苓在臉書PO文表示，打了很多年的德州撲克老手這麼說：「打德州撲克當然是為了錢啊！而且輸贏非常大，基本上都是一些長年的重度賭徒才會玩這個。」什麼競技比賽那都是障眼法，像上次台北市警局取締一個德州撲克比賽總獎金10萬元，結果查獲的賭資總共就有好幾百萬。

    苦苓指出，你看比賽場地的照片就知道，桌上的籌碼是哪裡來的？不用錢換他會給你嗎？贏了之後不換成錢難道你要拿回家做紀念嗎？簡單講就是「合法掩護非法」，如果真的是合法的競技活動，各地方的警察局憑什麼一年取締到上千件之多？就是知道他們假競技之名、行賭博之實。

    苦苓續指，而且參加比賽你平常也要練習呀！練習場大多是在哪裡？就是在私人的賭場。那你覺得有人到賭場裡面不賭錢、說我只是來練習牌技的，不會被當場轟出去嗎？其實就像很多柏青哥、棋牌社都一樣：玩的時候是沒有看到現金，但是結束的時候一定會想辦法換現金。記住我的話：凡是賭博，就是為了錢，世界上沒有不用錢的賭博，不然難道要賭空氣嗎？

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