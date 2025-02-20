中共4大手法對台全面滲透 陸委會：務必強化保防意識

陸委會發文示警，近年共諜案起訴人數激增，中共透過「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透。（圖取自陸委會臉書）

2025/02/20 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會發文示警，近年共諜案起訴人數激增，從2021年16人，2024年增加為64人，增長4倍。中共透過「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透。

國安局日前發布「共諜案滲透手法分析」報告，2024年因共諜案起訴人數達64人，是2021年的4倍，其中以現、退役軍人為中共對台滲透的針對性對象。

請繼續往下閱讀...

在滲透管道與手法部分，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。

陸委會強調，面對中共透過多元管道及手法，對台灣各界進行滲透，提醒國人務必提高警覺、強化保防意識，共同堅守台灣的自由民主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法