國民黨推長照保險制 朱立倫：估全民每人每月負擔增加約100元

國民黨智庫今日召開「2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會」，擔任智庫董事長的國民黨主席朱立倫與會致詞。（國民黨提供）

2025/02/20 10:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日召開「2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會」，民調顯示77.3%的民眾支持長照保險，只有14.8%的人不支持。

擔任智庫董事長的國民黨主席朱立倫指出，台灣將進入超高齡社會，65歲以上人口已達468萬人，又嚴重面臨少子化，長照2.0明年就要到期，民進黨最近說還要推長照3.0，要繼續走預算制的長照，但這種作法只是以一些不穩定的稅收再加上政府提撥的一點錢來做長照，台灣應該趕快改推長照保險制，相關法案國民黨智庫已經完成，而且具體可行，將類似比照全民健保，每位國人每月負擔是全民健保的4分之1至5分之1之間，每月負擔大約增加100元，長照保險制度才能可長可久。

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此外，朱立倫指出，國民黨智庫下週還將公布有關還稅於民的民調結果，他強調，新加坡已經宣布還稅於民，今年要提高每戶發放800新元，約近2萬元新台幣，20歲以下民眾還要再加發500新元，同時新加坡企業可以就所繳的稅辦理退稅，最高不超過4萬新元，約近100萬元新台幣，而且這是第6次還稅於民，很多其他的國家也在做，台灣為何就不能做到？另外，有關還勞工7天假問題，對於民眾認為有哪些假應該還給人民，國民黨也會做民調了解。

朱立倫表示，長照議題不但是個人、家庭的議題，也是全民的議題，長照問題已經討論幾10年了，10年前討論長照2.0時，國民黨與民進黨辯論，當時他說日本已經放棄預算制，改採保險制，各國也走向長照保險制，日本、韓國都在推動，但直到今天，明年長照2.0就要到期，最近民進黨說要推長照3.0，要繼續走預算制長照，但只是以一些不穩定的稅收再加上政府提撥的一點錢來做長照。

他強調，近年台灣長照人口增加了5倍，很快就達到10倍，每個家庭萬一有長輩倒下，失智、失能，每月要負擔的金額至少3、4萬元以上，照顧長輩至少要花幾百萬元，長輩們又不願意讓子女負擔，因此長照悲歌不斷在各地發生，全世界都看到問題，台灣也應該趕推動長照保險制。

朱立倫還說，國民黨不但宣示，法案也已經透過智庫完成，而且具體可行，將類似比照全民健保，每人每月的負擔是健保的4分之1到5分之1，每月增加100元，這樣的長照保險制度才是可成可久。

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