接待中生團惹議台大社科院學生會長被罷免 黃帝穎：體現二大正面價值民主示範

台大學生發起罷免社科院學會會長郭又睿，罷免案最終獲得通過。（讀者提供）

2025/02/20 10:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大社科院學生會長郭又睿因馬英九基金會邀中國師生訪台事件引發爭議，18日被學生提案罷免成功，對此律師黃帝穎表示，日前罷免投票，台大學生以壓倒性票數通過罷免，體現二大正面價值的民主示範。

黃帝穎在臉書PO文表示台大社科院學生會長因馬英九基金會去年邀中生團來台，團員以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強棒球賽冠軍，引爆眾怒，學生會臉書發文引爭議，因此學生連署罷免會長，日前罷免投票，台大學生以壓倒性票數通過罷免，體現二大正面價值的民主示範。

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黃帝穎指出，第一項為台大學生有國際觀：親中不符合民主普世價值，馬英九基金會邀中生來台，提供「中國台北隊」等統戰矮化舞台，台大學生以壓倒票數通過罷免，表現學生實踐民主的公民意識，更展現台大學生的國際觀：「親中」不符合民主的普世價值。

黃帝穎續指，第二項為台大學生向社會示範民主：選民有權收回授權，台大學生曾經投票選出學生會長，但馬英九基金會中生團「中國台北隊」，背棄台灣主流民意及民主普世價值，學生會長身分是源自學生投票的授權，選民當然有權透過罷免投票收回授權，這是台大學生給社會的民主示範。

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