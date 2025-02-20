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    林岱樺捲入助理費案恐衝擊黨內市長初選 陳其邁：盡速釐清真相

    對於林岱樺捲入助理費案，陳其邁（左二）強調「尊重司法，勿枉勿縱」。（記者葛祐豪攝）

    對於林岱樺捲入助理費案，陳其邁（左二）強調「尊重司法，勿枉勿縱」。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/20 09:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長熱門人選的立委林岱樺，今天（20日）驚傳捲入助理費案，遭檢調搜索帶回偵訊，全案雖待進一步調查，但恐對黨內初選造成衝擊；對此，高雄市長陳其邁今早受訪時強調「尊重司法，針對個案，希望檢方勿枉勿縱，盡速釐清真相!」

    林岱樺在父親前高雄縣鳳山市長林三郎栽培下，2001年參選鳳山區立委就高票當選；2009年進一步獲得黨內提名高雄縣長，但當年因高雄縣市合併，喪失角逐機會，但已展現她執政高雄的企圖心。

    2026年高雄市長選戰，民進黨內初選原有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與前勞動部長許銘春等5人參加，許銘春因捲入勞動部職場霸凌案，雖未正式表態退選，已形同提早出局。

    最早備戰的林岱樺，外界稱她是「孤鳥型立委」，因篤信佛教，宗教信仰色彩濃厚，過去也發生過「反同」等爭議事件；她在黨內被歸類為正國會，去年起就大手筆招兵買馬，雇用工讀生在各種活動場合發放扇子、原子筆，據傳在近期幾份民調中，林岱樺都保持領先，聲勢頗高。

    如果林岱樺聲勢持續不墬，據傳為了抗衡她，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等3位新潮流立委，不排除最後朝向整合，選出一位與她PK；但如今傳出林岱樺涉入助理費案，全案雖待進一步調查，恐對黨內初選造成影響。

    對此震撼彈，高雄市長陳其邁今早出席活動受訪時強調，「尊重司法，針對個案，希望檢方勿枉勿縱，盡速釐清真相」；另名陪同出席的立委賴瑞隆，則揮揮手不表示意見。

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