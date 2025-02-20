熊貓成統戰工具！海協會攬台生赴中研習 國台辦促推「祖國統一」

中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣民間機構協助招攬「首來族」赴四川8天7夜之旅。（圖擷取自網路）

2025/02/20 10:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海協會近日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣民間機構協助招攬「首來族」赴四川8天7夜之旅。11日開營首日，國台辦副主任吳璽鼓勵39名台生要堅決反對台獨，為推進祖國統一，貢獻青春力量；官員痛批，利用大熊貓做青年統戰工作，統戰效果有限。

據透露，中共持續強化對台青年統戰，中國海協會利用寒暑假舉辦研習營活動，鎖定未曾去過中國的台灣年輕人，今年以古蜀文明、大熊貓為參訪主題，委由「財團法人台灣發展研究院」招攬台生參加，團費2萬2000元，包含機票、交通、參訪及住宿費用，有政大、中原大學等學生參加。

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台灣發展研究院官網公布的「2025冬季中華文化研習營成都團」招生簡章顯示，此團宗旨是為增進台灣青年對兩岸文化研習、科技文創、青年就業等大陸發展進程的認知；凡國內各大專院校在學學生，含碩博士研究生，年齡35歲以下者，首次辦理台胞證者，可報名參加；研習日期2月10日至17日。

簡章載明，大陸接待單位是「海峽兩岸關係協會」。研習營抵達研習地點後，由主辦單位「海協會」指派接待學校，負責接待事務；中方安排團員入住維也納國際酒店，參觀成都大熊貓研究基地、成都市電視台、峨嵋山、武侯祠等景點，國台辦副主任在開營儀式致詞。

吳璽在開營儀式上鼓勵台灣青年踴躍參與兩岸交流，她聲稱台青要與大陸青年攜手同行，堅守民族大義，共同弘揚中華文化，堅決反對台獨，積極推動兩岸關係融合發展，為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

對此，熟稔中共統戰的官員受訪表示，中國海協會及各省市台辦系統都有在做青年統戰工作，海協會去年暑假在山東舉辦研習營等活動，這次以熊貓吸引台生參加，國台辦又訴諸民族主義，要台灣年輕人支持統一，中共所舉辦活動五花八門，但萬變不離其宗，都在講反對台獨、促進祖國統一，實際統戰效果有限。

官員指出，中國青年失業率高，前幾年赴中發展的台灣流落博士，沒有一個有好的發展。近年中國經濟不佳，各地台青創業基地多數變成空城，即便中共提供短期職缺出來給台灣人，因排擠中國年輕人工作機會，已造成當地人的不滿，現在要赴中就業創業，很難找到好的機會。

中國海協會舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，由台灣發展研究院協助招攬台灣學生，活動簡章載明大陸接待單位是「海峽兩岸關係協會」。（圖擷取自台灣發展研究院官網）

國台辦副主任吳璽在研習營開營儀式上稱，台青要與大陸青年攜手同行，堅守民族大義，共同弘揚中華文化，堅決反對台獨，積極推動兩岸關係融合發展，為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。（圖擷取自國台辦官網）

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