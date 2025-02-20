林岱樺疑涉助理費案遭檢調搜索 高雄市長初選掀波瀾

檢調今搜索立委林岱樺國會辦公室。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/20 09:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今（20）日兵分多路搜索，林岱樺正積極準備黨內高雄市長選舉初選，檢調大動作恐掀起選情波瀾。林岱樺透過服務處發表聲明，指她在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還她清白。

林岱樺為前鳳山市長林三郎女兒，於2001年代表民進黨首次參選高雄縣立法委員，以該選區第二高票當選，票數甚至超越前立法院院長王金平，有「國會孫燕姿」稱號。林於2008年爭取連任敗選，短暫擔任行政院青年輔導委員會主委，2011年重返立法院並連任至今，2012年與2016年兩度以全高雄市最高票連任。

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林岱樺勤於服務基層，議會殿堂問政犀利，曾獲民進黨提名參選2009年高雄縣長，因同年通過高雄縣市合併案後而失之交臂，2017年參與民進黨高雄市長黨內初選，民調敗給陳其邁及趙天麟，但她準備參選意圖從未中斷，這屆立委選舉，競爭對手即曾以這點多次質疑「落跑」，仍難以撼動其穩固票倉。

不過林岱樺長期未參與黨內派系運作，給外界「孤鳥」觀感，曾有同性婚姻立場、討論修法時稱「比丘、比丘尼道德超越憲法」等爭議，但她目前仍在高雄市長初選民調保持領先，展現雄厚政治實力。

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