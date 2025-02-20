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    「除舊汰欣」竹縣罷免辦事處成立 「撕銘行動」持續擴增據點

    「除舊汰欣」團隊在新竹縣新豐鄉設立罷免辦事處，積極宣傳及常態性收件，為第二階段備戰。（圖由「除舊汰欣」團隊提供）

    「除舊汰欣」團隊在新竹縣新豐鄉設立罷免辦事處，積極宣傳及常態性收件，為第二階段備戰。（圖由「除舊汰欣」團隊提供）

    2025/02/20 08:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕公民團體發起罷免新竹縣立委第1選區徐欣瑩、第2選區林思銘，已於2月10日送件，中選會預計最快3月初通知第一階段審查結果；「除舊汰欣」團隊在新豐鄉設立罷免辦事處，「撕銘行動」也持續擴增店家據點，為第二階段積極備戰。

    藍白立委去年底挾人數優勢，通過罷免連署加嚴的「選罷法修正案」，三讀條文要求罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本。民進黨團今將聲請暫時處分及釋憲。

    「除舊汰欣」團隊發言人、前新竹縣議員余筱菁表示，「除舊汰欣」罷免辦事處位於新豐鄉松林街3號，目前最重要的是宣傳，讓更多民眾了解後爭取認同與支持連署。辦事處提供相關諮詢及常態收件等服務，開放時間會即時公布在Line社群、臉書粉專、官方Threads，再請民眾留意。

    「撕銘行動」團隊表示，專屬的連署空間尚在尋覓中，目前仍以竹北的友善店家、政黨黨部作為主要據點，也正在積極尋找願意協助的店家據點。

    罷免立委徐欣瑩、林思銘提議書於2月10日送件後，中選會預計會有25日的審查期，最快3月初會通知第一階段審查結果，因此自3月起，全台都將進入約2個月的二階衝刺期。

    「除舊汰欣」團隊在新竹縣新豐鄉設立罷免辦事處，積極宣傳及常態性收件，為第二階段備戰。（圖由「除舊汰欣」團隊提供）

    「除舊汰欣」團隊在新竹縣新豐鄉設立罷免辦事處，積極宣傳及常態性收件，為第二階段備戰。（圖由「除舊汰欣」團隊提供）

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