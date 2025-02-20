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    首頁　>　政治

    黃國昌自稱凌晨4點背三民主義 黃敬雅揭盤算：適合去演川劇變臉秀

    針對黃國昌自稱在高中時凌晨4點就起床「背三民主義課文」，政治工作者黃敬雅發文質疑黃國昌是要更加討好淺藍選民，洗掉過去「要消滅國民黨」的標籤，並諷刺黃國昌最適合的職業恐怕不是立法委員，而是去演川劇變臉秀。（資料照）

    針對黃國昌自稱在高中時凌晨4點就起床「背三民主義課文」，政治工作者黃敬雅發文質疑黃國昌是要更加討好淺藍選民，洗掉過去「要消滅國民黨」的標籤，並諷刺黃國昌最適合的職業恐怕不是立法委員，而是去演川劇變臉秀。（資料照）

    2025/02/20 09:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌日前在網路直播時自稱，高中時凌晨4點就起床，在孫文遺像前「背三民主義課文」，他更稱「我覺得連孫文看了都很感動」。這番說法引發外界議論，政治工作者黃敬雅發文質疑黃國昌是要更加討好淺藍選民，洗掉過去「要消滅國民黨」的標籤，並諷刺黃國昌最適合的職業恐怕不是立法委員，而是去演川劇變臉秀。

    黃敬雅在臉書發文指出，黃國昌的「四點鐘唸三民主義」，就只是又一場的政治秀，如果把這句話放進政治脈絡裡來看，它的真正用意非常明顯：「他現在要更加討好淺藍選民，洗掉過去『要消滅國民黨』的標籤，所以開始吹噓自己『從小就愛國民黨的三民主義』」。

    黃敬雅質疑，黃國昌希望藉由這個荒誕的故事，讓深藍選民覺得他不是一個變節的反國民黨人士，而是「一路走來始終如一」。黃敬雅指出，在三民主義中有一精神叫做孫文版的五權分立原則，結果現在的黃國昌，聯手孫文的徒子徒孫，推了一系列的擴權法案，將立法院權力無限膨脹變成一個皇宮。

    黃敬雅也指出，在三民主義中，孫文也認為，若五院職員失職，透過監察院可以依法彈劾，而人民擁有選舉、罷免、創制和複決四權，亦能隨時「罷免他們，收回國家的大權」。結果現在的黃國昌，不只是把監察院的預算暴砍一頓，也再次聯手孫文的徒子徒孫，將人民的罷免權連署設更多限制，不久之後甚至可能再加碼「同意罷免票必須比當選票+1」的惡法。

    黃敬雅表示，算了一下黃國昌的年紀，其高中時期差不多是解嚴的前後，黨外運動蓬勃、民主意識逐漸抬頭的時代，而大部分的學生，早上四點恐怕都還在補眠，或者躲在棉被裡偷偷看漫畫，黃國昌的故事根本連基本邏輯都經不太起推敲。

    黃敬雅在文末也批評，「就算當年高中生的他真如此，那後續一路走來的變化，最適合黃國昌的職業恐怕不是立法委員，而是去演川劇變臉秀吧」。

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