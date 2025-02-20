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    挺罷免店家遭北市府查水表 何穎怡：查食安鬆懈、查老百姓很勤快

    民進黨議員簡舒培整理台北市罷免友善店家、團體遭查水表狀況。（簡舒培提供）

    民進黨議員簡舒培整理台北市罷免友善店家、團體遭查水表狀況。（簡舒培提供）

    2025/02/20 08:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免如火如荼進行，台北市議員簡舒培昨指出，台北市多個罷免連署友善團體、店家卻遭到台北市政府接連指派局處突襲稽查。作家何穎怡今晨也發文指出，罷免羅智強團隊一共被查了6個連署點，針對北市府派出多個局處稽查，她也諷刺「幸好沒有私人幼稚園加入設點，否則教育局也要出動啦」，並批北市府食安稽查鬆懈出問題，反而「稽查老百姓，倒是很勤快啊」。

    民進黨議員簡舒培昨發文表示，台北市多個罷免連署友善團體、店家近期無端卻遭到「熱心民眾檢舉」，台北市政府並接連指派局處突襲稽查，涉及的單位有商業處、勞動局、衛生局、消防局、都發局、建管處、新建工程處、環保局、警察局等。簡舒培表示，檢舉都是從1999或市長信箱而來，宣稱店家有多處違規，理由卻千篇一律，有些根本就是複製貼上。受害店家也質疑，宛如戒嚴時期的「查水表」。

    何穎怡今晨也發文指出，簡舒培整理了查水表出動的北市府局處，以及受害店家，其實還漏算了幫忙「大安強強滾 - 罷免羅智強」收連署的​「配個咖啡」、「影心影像」。她也直言「我們目前一共被查了六個連署點」。

    何穎怡也引述簡舒培的說法，質疑這些檢舉千篇一律，根本是將罐頭訊息四處投遞。但北市府不過濾罐頭訊息，便出動各局處，四處查水表。

    何穎怡也諷刺，「幸好沒有私人幼稚園加入設點，否則教育局也要出動啦~~~」，並酸「建議各位打爆市府的投訴專線。萬安親王，自己出事，總是萬安沒事，中央有事」。她也嘲諷「台北食安稽查鬆懈出問題（寶林事件），硬逼中央幫忙擦屁股，稽查老百姓，倒是很勤快啊」。

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