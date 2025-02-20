立院總預算案「未列總刪除數」 王定宇：藍白真是史上超級巨嬰

王定宇批評國民黨及民眾黨，自己亂刪預算然後算不出來，還把錯推給行政院，簡直是「史上超級巨嬰」。（資料照）

2025/02/20 07:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（19日）送出中央政府總預算案，行政院發言人李慧芝表示，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，刪減及凍結規模，造成許多部會施政窒礙難行。民進黨立委王定宇19日深夜在臉書發文批評國民黨及民眾黨，去年忙著違憲擴權、搞政治鬥爭，讓今年的總預算拖到今年1月下旬才審查，自己亂刪預算然後算不出來，還把錯推給行政院，藍白立委簡直是「史上超級巨嬰」。

王定宇批評國民黨和民眾黨，不尊重委員會審查結果，罔顧自己主張的「委員會中心主義」；政黨協商前，突然丟出一堆刪減凍的藍白黨團提案，毫無邏輯地濫砍總預算、協商過水，根本沒有實質逐條協商，導致條文紊亂卻未整合。

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王定宇指出，國民黨和民眾黨在院會二、三讀時，不理會綠營提醒，許多刪減凍提案重複、數字加總超過預算數、前後矛盾、刪減方式違反法令、「刪減凍」內容傷害人民，更鬧出沒人知道到底刪減凍多少的鬧劇。

王定宇質疑：「現在2025年度都已經到2月下旬了，藍白控制的立法院才送出『總預算案』，然後，還是沒有寫出到底刪減凍多少，這叫全國中央各院、地方政府如何執行？藍白竟然還敢說，算不出來都要怪行政院不幫忙算，所以要行政院和總統負責？」

王定宇直言：「自己亂刪預算，然後算不出帳目了，社會各界憤怒了，藍白直接推給受害的行政院，我們知道社會有些不負責任的巨嬰，但是沒想到立法院裡面的藍白立委簡直是史上超級巨嬰啊！」

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