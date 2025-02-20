桃市罷涂團隊上政論節目宣傳連署 隔天招募志工場地遭取消出借

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊在楊梅新農站進行二階意向調查。（「全力一擊．罷免涂權吉」罷免團隊提供）

2025/02/20 00:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，原定本週六於大園區鴻展美食館舉辦二階前暖身的招募志工活動，行動發言人Rick表示，因店家接獲多通不理性的抗議電話，場地被迫取消租借，團隊仍將不畏懼險阻，號召更多民眾線上報名，加入罷免藍委志工行列。

罷免第1選區立委牛煦庭的領銜人、聯合罷免團隊發起人之一的陳曉煒嚴厲譴責鴻展美食館場地事件，他說，過去這種恐嚇威脅的手段，不要想在這次的罷免行動還能使人心生恐懼，因此更要呼籲支持罷團的店家，勇敢地發聲。

請繼續往下閱讀...

Rick表示，上週本來已跟餐廳談好週六辦活動，且跟店家清楚說明是罷免團體辦活動，店家也答應，不過疑因前天在電視政論節目宣傳到這件事，加上社群網路也開始宣傳，店家19日一早就接到很多不理性的抗議電話，說不想因此鬧大，因此不再同意提供場地。

RicK說，團隊向已報名的民眾表示歉意，更對店家無端承受壓力、捲入風波致上歉意，希望支持者理性看待，莫讓店家成為衝突下的犧牲品，這週招募志工也許無法在大園展開，但罷免行動不會因此停止，包括埔心四維站、中壢過嶺站（2、3選區聯合駐點）、楊梅新農站，與今天開始的楊梅新榮站，仍可填寫二階意向調查。

陳曉煒也說，19日是舊制選罷法連署罷免陳玉珍送件的最後1天，早上收集20件，加市議員彭俊豪及魏筠的10張，共30張昨天一起送至台北的珍礙金門團隊，其中2張很感人的，分別是開車2個多小時，跟從林口交Uber送過來的各1張連署書，更顯珍貴，因此有感「堅持到底，不輕言失敗！成功很難，但放棄更難！」

罷免第3選區立委魯明哲的固定連署站，中壢區愛麵子美食館本週日恢復開放填寫二階意向調查。

罷免第5選區立委呂玉玲，目前龍潭區「作茶人家」連署站，每天早上7點至晚上9點可現場掃描QR Code登記，或實體填寫。

罷免第6選區立委邱若華，大溪僑愛連署站週一至週日中午12點至傍晚5點填寫，大溪滷味連署站週一至週日早上7點至中午12點填寫，另有5間友善店家也能填寫，包含上億鎖匙刻印店、達成醫療器材行、北光企業社、瑯嬛書屋、喬妹女裝服飾美甲店，聯合罷免團隊連署最新時間地點資訊，可上網，或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

罷免第6選區立委邱若華5間友善店家資訊。（取自「罷免邱若華」臉書社團）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法